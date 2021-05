Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 4 mai 2021

(AOF) - AKKA TECHNOLOGIES

Akka Technologies, a annoncé son partenariat avec l'avionneur toulousain, Aura Aero, pour le développement de deux avions électriques : ERA (Electrical Regional Aircraft), un avion régional électrique de 19 places, et Intregral-E, un avion électrique de voltige. Au cours de cette collaboration de deux ans, Akka devrait mobiliser une équipe expérimentée de 40 ingénieurs issus de ses deux centres d'expertise en Ingénierie et Aviation basés à Toulouse pour fournir des capacités de R&D à Aura Aero sur une gamme complète d'expertise, de l'ingénierie au support client.

ARKEMA

Arkema a annoncé la finalisation de la cession de son activité PMMA à Trinseo, comme annoncé en décembre dernier. L'activité cédée, qui emploie environ 860 personnes et dispose de 7 sites de production (4 en Europe et 3 en Amérique du Nord), est spécialisée dans la production de plastiques, de caoutchoucs synthétiques et de latex. Le produit net de la cession, réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,137 milliards d'euros, prendra en compte un impôt sur la plus-value estimé à environ 15 % de ce montant.

ASSYSTEM

Le groupe d'ingénierie publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

AXA

Le groupe d'assurance publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

BONDUELLE

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2020-2021 de Bonduelle a reculé de 11,4% à 674,6 millions d'euros. Il a baissé de 6% en données comparables. Le groupe explique cet " important retrait " par " des bases de comparaison exceptionnellement élevées ". " Cette même période l'an dernier avait été marquée par des achats de précaution massifs, affectant favorablement les technologies de longue conservation en grande distribution d'une part, et par un arrêt brutal des activités de restauration hors foyer d'autre part " a commenté le spécialiste de l'alimentation végétale.

EUTELSAT

Eutelsat et Global Eagle, fournisseur de solutions de connectivité et de divertissement pour les marchés porteurs de la mobilité, ont signé un contrat pluriannuel concernant des répéteurs en bande Ku supplémentaires. Ceux-ci permettent d'accroître la capacité destinée aux clients de Global Eagle opérant dans le domaine de l'aviation.

METABOLIC EXPLORER

METabolic EXplorer a annoncé avoir acquis auprès d'Ajinomoto Co, 100% des actions de sa filiale européenne, Ajinomoto Animal Nutrition Europe. Cette dernière prendra officiellement le nom de METEX NØØVISTAGO dans les prochaines semaines, dans la continuité de la stratégie de transformation industrielle et commerciale de METabolic-EXplorer. Le nouvel ensemble constitue désormais le premier acteur européen pour la production par fermentation d'ingrédients fonctionnels d'origine naturelle pour la nutrition animale et la cosmétique.

ORPEA

Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.

TRIGANO

Trigano a levé le voile sur ses résultats au titre du premier semestre de son exercice 2020-2021 (septembre à février). Sur la période, le roi du camping-car a réalisé un bénéfice net de 114,4 millions d'euros, en hausse de 74,1 % sur un an. De son côté, le résultat opérationnel courant a progressé de 69,5% à 151,4 millions, faisant ressortir une marge de 11,1%, contre 7,7% un an plus tôt. Enfin, le chiffre d'affaires (déjà publié) a atteint 1,37 milliard d'euros, en hausse de 17,6%.