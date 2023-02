Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 28 février 2023

(AOF) - Abionyx Pharma

La société de biotechnologie de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes pour les patients annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Atos

Le groupe technologique publiera ses résultats annuels.

AXA

AXA, dont la participation dans Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. s'élève à 100 008 907 actions, représentant environ 7,94% du capital social de la banque italienne a annoncé le lancement de la cession de 100 000 000 d'actions, dans le cadre d'une offre par construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels. Suite à la réalisation potentielle du placement, l'assureur conservera 0,0007% du capital de Banca Monte dei Paschi di Siena.

Boa Concept

Le spécialiste des solutions intralogistiques présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Deezer

Le service mondial de streaming musical annoncera ses résultats annuels.

Esi Group

Le spécialiste du prototypage virtuel dévoilera ses résultats annuels.

Eurazeo

Eurazeo a annoncé un investissement dans l'opérateur régional de data centers Etix Everywhere, à travers son fonds d'Infrastructure de Transition et soutiendra le groupe dans sa trajectoire de décarbonation. Etix est un acteur français reconnu qui opère un réseau de data centers régionaux, fournissant des services de colocation de proximité à ses clients. Etix poursuit sa stratégie d'expansion basée sur un juste équilibre entre un développement organique et des acquisitions stratégiques, illustré par la récente acquisition de CIV France, le leader régional dans les Hauts de France

Exclusive Networks

Le spécialiste mondial de la cybersécurité pour les infrastructures numériques communiquera ses résultats annuels.

Genfit

La société biopharmaceutique publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

HDF Energy

Pionnier mondial de centrales électriques à hydrogène de forte puissance, Hydrogène de France (HDF Energy) annonce que son chiffre d'affaires consolidé 2022 s'établit à 3,5 millions d'euros contre 0,9 million d'euros en 2021. Il correspond pour 3 millions d'euros aux revenus constatés au titre du contrat de développement du projet Renewstable Barbados (RSB) à la Barbade depuis février 2022, date à partir de laquelle le Groupe Rubis est devenu actionnaire majoritaire de la société RSB.

Neoen

Le producteur indépendant d'énergie exclusivement renouvelable annoncera ses résultats annuels.

SCOR

Alexandre Garcia, jusqu'alors Directeur des Relations Presse et de la Communication Corporate de SCOR, est nommé au poste de Directeur de la Communication et des Affaires publiques du groupe. Dans ses nouvelles fonctions, il aura notamment pour mission de promouvoir la réflexion sur la place du risque dans la société et de faire rayonner l'expertise de SCOR dans ce domaine. Alexandre est basé à Paris et reporte à Claire Le Gall-Robinson, Secrétaire Générale et Group Chief Sustainability Officer de SCOR.

Stellantis

Stellantis annonce un investissement de 155 millions de dollars dans un projet minier situé en Argentine, que le groupe présente comme " une étape majeure pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2038 ". Le constructeur acquiert une participation de 14,2% au capital de la société McEwen Copper, filiale de la compagnie canadienne McEwen Mining, à l'origine des projets Los Azules en Argentine et Elder Creek aux États-Unis. Le cuivre est une " matière première stratégique pour l'avenir de la mobilité électrique " rappelle Stellantis.

Vilmorin

Le producteur français de semences présentera son chiffre d'affaires présentera son chiffre d'affaires.