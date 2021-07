Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 27 juillet 2021

(AOF) - ATOS

Le cabinet de conseil en technologies publiera (après Bourse) ses résultats au premier semestre.

BUREAU VERITAS

Le spécialiste de la certification publiera ses résultats au premier semestre.

CNP ASSURANCES

L'assureur publiera ses résultats au premier semestre.

EDENRED

Le spécialiste des solutions transactionnelles pour les professionnels publiera (avant Bourse) ses résultats au premier semestre.

KLEPIERRE

La foncière publiera (après Bourse) ses résultats au premier semestre.

KERING

Le géant du luxe publiera (après Bourse) ses résultats au premier semestre.

LAGARDERE

Lagardère a réalisé une perte de 171 millions d'euros au premier semestre 2021, après une perte de 422 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel (Résop) du groupe de médias s'établit quant à lui à 3 millions d'euros et redevient ainsi positif après la perte opérationnelle de 218 millions enregistrée à la même époque l'an dernier. Lagardère Publishing a enregistré le Résop le plus élevé depuis 10 ans à 110 millions d'euros (27 millions en 2020) et Lagardère Travel Retail a vu le sien s'améliorer, passant de -209 millions à -96 millions d'euros.

LVMH

LVMH a réalisé au premier semestre 2021 un résultat net part du groupe de 5,289 milliards d'euros, soit une multiplication par plus de 10 sur un an, et une croissance de 62% par rapport à la même période en 2019. Le résultat opérationnel courant s'établit à 7 632 millions d'euros, en croissance de 44 % par rapport au premier semestre 2019 et plus de 4 fois supérieur à celui de 2020. La marge opérationnelle courante ressort à 26,6 %, en hausse de 5,5 points sur deux ans.

M6

Le groupe de médias publiera (après Bourse) ses résultats au premier semestre.

MCPHY ENERGY

Le producteur d'énergies vertes publiera (après bourse) ses résultats au premier semestre.

MICHELIN

Le résultat net au premier semestre de Michelin s'est établi à 1,032 milliard d'euros, après une perte de 137 millions un an pus tôt. Le résultat opérationnel est pour sa part ressorti à 1,437 milliard d'euros, soit 12,7 % des ventes, contre 310 millions d'euros et 3,3 % au premier semestre 2020. celui-ci reflète principalement un effet volume de 1,195 milliard en raison de la forte croissance des tonnages de pneus vendus et d'une meilleure absorption des frais fixes.

NEXITY

La société immobilière publiera (après Bourse) ses résultats au premier semestre.

REXEL

Le distributeur de matériel électrique publiera ses résultats au premier semestre.

SCOR

Le réassureur publiera ses résultats au premier semestre.

WORLDLINE

Le spécialiste des paiements sans contact publiera (avant Bourse) ses résultats au premier semestre.