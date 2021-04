Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 27 avril 2021

(AOF) - ALTEN

L'activité d'Alten a reculé de 1,3% à 681,1 millions d'euros au premier trimestre 2021, pénalisée par la France où elle a chuté de 12,7%. Elle a en revanche progressé de 6,8% à l'International. A périmètre et change constants, l'activité a décru de 9,6%, dont de 15,3% en France et de 5,6% hors de France. La reprise de l'activité, perceptible au dernier trimestre 2020, s'est confirmée début 2021. Progressivement, le taux d'activité s'améliore pour atteindre 90 % en mars 2021. Au premier trimestre 2021, il s'est établi à 88,5 % versus 89,8 % l'an passé.

BIC

Le fabriquant d'articles de papeterie de briquets et de rasoirs publiera ses résultats du premier trimestre.

BIOMERIEUX

Le spécialiste du diagnostic in vitro publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

COFACE

La société d'assurance-crédit publiera (après Bourse) ses résultats du premier trimestre.

FOUNTAINE PAJOT

FountaIne Pajot a publié au titre du premier semestre de l'exercice 2020-2021 (du 1er septembre 2020 au 28 février 2021) un chiffre d'affaires de 84,5 millions d'euros, en recul limité de 9,5%. Le fabricant de bateaux de plaisances a pu compter sur les derniers lancements, tant sur le segment du catamaran (Elba 45 et Alégria 67) que sur le segment du monocoque (Dufour 390 et Dufour 430) pour porter son activité sur la période. L'Amérique du Nord représente 32% des ventes, l'Europe, 27%, et le grand export, 28%.

LAGARDERE

Le groupe de contenus publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.

LUMIBIRD

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lumibird s'établit à 33,8 millions d'euros au 31 mars 2021, en hausse de 66% sur un an. Par rapport au chiffre d'affaires 2020 pro-forma, intégrant au 1er janvier les activités laser et ultrasons d'Ellex, la variation annuelle est de +3,2% et +5% à taux de change constant. Le spécialiste des technologies laser a vu sa division Photonique ont progressé de 9% en publié comme en pro forma à 14,6 millions d'euros, alors que dans le Médical, l'activité a crû de 153% en publié mais a reculé de 1,1% en pro-format, à 19,2 millions d'euros.

MICHELIN

Michelin a réalisé lundi soir son point d'activité au titre du premier trimestre 2021. Ainsi, le fabricant de pneumatiques a publié des ventes de 5,448 milliards d'euros, en hausse de 2,3 % à parités courantes par rapport au premier trimestre 2020. A iso parité, les ventes progressent de 8,3 %. L'activité est notamment marquée par un effet volume fortement positif de +7,5 % et un effet prix-mix favorable de +0,9 %.

OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics SA et Veloxis Pharmaceuticals Inc., filiale de Asahi Kasei, ont annoncé un accord de licence mondial qui octroie à Veloxis Pharmaceuticals Inc. les droits mondiaux pour développer, fabriquer, enregistrer et commercialiser FR104, un fragment d'anticorps monoclonal antagoniste de CD28, dans toutes les indications de transplantation. En parallèle, OSE Immunotherapeutics conserve tous les droits pour développer FR104 dans les maladies auto-immunes.

RIBER

Le résultat net de Riber s'établit à 0,3 million d'euros en 2020, contre 1,1 million d'euro en 2019. Il intègre en 2020 un résultat financier de - 0,4 million lié principalement à une provision pour risque de change sur des créances libellées en dollar américain. Le résultat opérationnel est ressorti à 0,7 million, contre 0,9 million en 2019. La marge brute s'établit à 9,1 millions, soit 30,1 % du chiffre d'affaires, en légère augmentation par rapport à 2019 (29,6 %) du fait notamment de l'évolution favorable du mix- produit et d'une meilleure productivité.

SCHNEIDER ELECTRIC

Le spécialiste des produits de gestion d'électricité et des automatismes publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

SECHE ENVIRONNEMENT

Le spécialiste de la valorisation et du traitement des déchets publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.

SMCP

Le groupe de prêt-à-porter publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

SWORD GROUP

Au premier trimestre 2021, Sword Groupe a réalisé une croissance organique de 17% à 47,4 millions d'euros par rapport à un budget de 13 %, et une marge d'Ebitda de 13,7 % par rapport à un budget de 13 %. Cette surperformance concerne l'intégralité des entités du groupe d'informatique et de logiciels. A cela vient s'ajouter un maintien de notre backlog au même niveau qu'au 31 décembre 2020, alors qu'il subit historiquement toujours une légère baisse au premier trimestre de chaque année.