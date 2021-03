Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 23 mars 2021

(AOF) - FOCUS HOME INTERACTIVE

Focus Home Interactive a annoncé la nomination de Yves Le Yaouanq au poste de Chief Content Officer. Homme de contenu et expert de l'industrie du jeu vidéo, Yves Le Yaouanq a notamment passé plus de 10 ans chez Ubisoft, où il a pu occuper différents postes stratégiques au sein des équipes de la Production Internationale, du passage vers le Games as a Service jusqu'à l'ouverture vers les développeurs indépendants en tant que Senior Open Innovation Manager.

GROUPE CRIT

L'entreprise de travail temporaire publiera (après Bourse) ses résultats annuels.

HIGH CO

L'expert en data marketing et communication publiera (après Bourse) ses résultats annuels.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain a conclu aux Etats-Unis un accord d'achat d'énergie pour une période de 12 ans avec Invenergy, leader mondial à capital privé qui développe et opère des solutions d'énergie durable. Cet accord porte sur 120 mégawatts (MW) des 250 MW de capacité de la ferme éolienne Blooming Grove, située dans le comté de McLean (Illinois), dont les opérations ont démarré récemment.

STREAMWIDE

Streamwide a dévoilé des profits 2020 en forte hausse grâce à l'effet de levier permis par sa croissance et une maîtrise continue des coûts. Le résultat net ressort du spécialiste des solutions logicielles de communications critiques, a été multiplié par 2,9 à 3,3 millions d'euros, en 2020. Après amortissements, le résultat opérationnel courant est ressorti à 4 millions d'euros, (x3,3) et représente 29% des revenus annuels, contre 12% fin 2019 (+17 points). Les ventes ont progressé de 37% à 13,96 millions d'euros.

TRIGANO

Trigano a réalisé lundi soir son point d'activité au titre du premier semestre de son exercice 2020-2021. Entre septembre 2020 et février 2021, le spécialiste du camping-car a réalisé un chiffre d'affaires de 1,37 milliard d'euros, en hausse de 17,6% à données publiées et de 16,5% à périmètre et taux de change constants.

VALBIOTIS

La biotech Valbiotis, spécialisée dans la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, a annoncé avoir obtenu la certification ISO 9001 : 2015 pour son Système de Management de la Qualité (SMQ) déployé sur ses trois sites. Elle s'est vue attribuer cette certification par l'AFNOR, sans réserve, et avec 6 points forts, pour ses activités de " Conception, développement et maîtrise de la production de solutions de prévention et de lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires " pour une durée de 3 ans, avec réévaluation annuelle.