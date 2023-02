Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 21 février 2023

(AOF) - Artea

Dream Energy, acteur global des énergies renouvelables et filiale du groupe Artea, est lauréat de l'appel à projets " Soutien au déploiement de stations de recharge pour les véhicules électriques " dans le cadre du plan France 2030. Cet appel à projets de France 2030, doté d'un budget global de 3,6 milliards d'euros, s'inscrit dans l'objectif de produire, à l'horizon 2030, en France, 2 millions de véhicules zéro émission et de développer une mobilité sobre, souveraine et résiliente.

Catana Group

Catana Group a annoncé la création d'un pôle motonautique au Portugal, engagée avec la prise de participation majoritaire dans la société Composite Solutions. Moyennant un investissement de 2 millions d'euros, Catana prend ainsi une participation de 50,01% de cette société valorisée 4 millions d'euros. Dans le même temps, le Groupe familial Financière Poncin, actionnaire de Catana, prendra également une participation de 39,99% pour 1,6 million d'euros. " C'est donc le contrôle de 90% de Composite Solutions qui sera assuré par le groupe français ", souligne le communiqué.

Capgemini

Le groupe de conseil et de services informatiques annoncera ses résultats annuels.

Covivio

La foncière publiera ses résultats annuels.

Edenred

Le spécialiste des solutions de paiement communiquera ses résultats annuels.

Engie

Le groupe énergétique français dévoilera ses résultats annuels.

Korian

L'expert du soin et de l'accompagnement des personnes âgées et fragiles présentera ses résultats annuels.

NFL Biosciences

NFL Biosciences annonce l'obtention de financements pour un total de 1,7 million d'euros, octroyés par Bpifrance et financés par le gouvernement dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir. Cette société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, et notamment pour le sevrage tabagique, annonce qu'en conséquence son horizon de trésorerie " s'étend désormais jusqu'à la fin du troisième trimestre 2024 " après le succès de son augmentation de capital d'environ 3 millions d'euros fin janvier.

Tarkett

Tarkett a annoncé la cooptation de Marine Charles et de Tina Mayn en qualité de nouvelles membres du Conseil de surveillance. Ces deux nouvelles membres remplacent Agnès Touraine et Véronique Laury qui ont démissionné pour des raisons personnelles. A cette occasion, Tina Mayn a également été nommée membre du Comité RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) au sein du Conseil de surveillance. Âgée de 52 ans et de nationalité danoise, elle occupe actuellement la fonction de vice-présidente exécutive produits, innovation et R&D durable de l'entreprise danoise Velux.

Winfarm

Winfarm (acteur français proposant un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et solutions au monde agricole et à l'élevage) annonce la nomination de deux nouveaux experts en vue de renforcer son rayonnement, d'ancrer son positionnement dans un écosystème agricole en transformation et de faire croître la notoriété du Groupe : Fanny Adam au poste de Responsable Communication Institutionnelle et Relations Publiques et Christèle Dioré au poste de Responsable Qualité & Développement Durable.

Worldline

Le spécialiste des paiements indiquera ses résultats annuels.