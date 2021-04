Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 20 avril 2021

(AOF) - AIR FRANCE-KLM

Air France-KLM a annoncé le succès de son augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public et avec délai de priorité à titre irréductible et réductible des actionnaires, d'un montant d'environ 1,036 milliard d'euros (après exercice intégral de la clause d'extension). L'augmentation de capital se traduit par l'émission de 213 999 999 actions nouvelles à un prix par action de 4,84 euros, soit environ 50% du capital existant de la Société.

CARREFOUR

Trois ans après la création de son indice RSE et Transition Alimentaire, Carrefour a décidé de rehausser ses objectifs et en fixe de nouveaux. Le géant de la grande distribution s'est ainsi engagé à atteindre 25% des produits alimentaires contribuant à la transition alimentaire d'ici 2025 et à ce que la recette de plus de 6000 produits soit revue pour réduire le taux de sucre, gras ou sel, et pour supprimer les substances controversées ou additifs d'ici 2022. Le groupe a également doublé son objectif de réduction des emballages en le fixant à -20 000 tonnes avant 2025.

ATOS

L'entreprise de services du numérique publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

DANONE

Le groupe agroalimentaire publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.

DONTNOD

Dontnod a enregistré en 2020 un bénéfice net de 949 000 euros contre une perte de 86 000 euros en 2019. L'Ebitda économique du groupe de jeux vidéo a progressé de 33%, à 4,4 millions d'euros. Les produits d'exploitation économiques, qui comprennent le chiffre d'affaires et la production immobilisée, ont bondi de 31%, à 23,6 millions d'euros. " L'année 2021 démarre avec un pipeline interne riche de 6 créations originales, dont 5 en auto-édition et 1 en coproduction avec Focus Home Interactive, dont les sorties sont prévues entre 2022 et 2025 " s'est félicité la société.

GTT

GTT a publié un chiffre d'affaires au consolidé au premier trimestre de 87,6 millions d'euros, en baisse de 15 % par rapport au premier trimestre 2020. Ce dernier bénéficiait de l'afflux de commandes de 2018 et 2019, précise le groupe spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié. Dans le détail, le chiffre d'affaires lié aux constructions neuves s'élève à 82,8 millions d'euros, en baisse de 17 %.

HF COMPANY

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 de HF Company s'est établi à 6,7 millions d'euros, en croissance de 12,3%. Par activité, le pôle Home Digital Life a enregistré une croissance de 21,5% à 5,7 millions d'euros. La base de comparaison favorable du fait du démarrage du premier confinement le 17 mars 2020 a un peu amplifié la croissance sous-jacente de l'activité ; hors effet confinement elle ressort toujours en nette progression de 10%.

KERING

Le groupe de luxe publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.

KORIAN

Au cours du premier trimestre 2021, Korian a généré un chiffre d'affaires de 1,018 milliard d'euros, soit une hausse de 8,1% par rapport à la même période en 2020. La dynamique de croissance a été principalement portée par la bonne contribution des acquisitions réalisées par le groupe en 2020 et début 2021, avec une très bonne performance d'Inicea, acteur spécialisé dans la Santé mentale, acquis en décembre 2020, ainsi que des autres activités médicales acquises en Italie et en France, des développements réalisés aux Pays-Bas et l'acquisition de Berkley Care Group au Royaume-Uni.

M6

Le groupe audiovisuel publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.

MERCIALYS

Les loyers facturés par Marcialys s'établissent à 41,96 millions d'euros au premier trimestre 2021, en baisse de 9,8% après prise en compte des effets de périmètre portant notamment sur les cessions d'actifs réalisées en décembre 2020. L'activité totale s'est contractée de 6% en données organique, dont un effet positif de +0,5% au titre de l'indexation. L' impact cumulé des effets de la crise sanitaire est de -6,5%.

PLASTIC OMNIUM

L'équipementier automobile publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.