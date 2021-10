Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 19 octobre 2021

(AOF) - Danone

Le groupe agroalimentaire publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Kering

Le groupe de luxe publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Partouche

Groupe Partouche a annoncé avoir conclu un accord de cession portant sur l'intégralité des 57% de parts qu'il détient dans la société Casino de Crans-Montana (Suisse). Cette cession, conditionnée à l'obtention de l'approbation de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), sera finalisée d'ici fin janvier 2022. Selon les termes du crédit syndiqué du casinotier, la cession du casino de Crans-Montana contribuera soit, pour partie, à la réduction de la dette financière du groupe, soit à un réinvestissement des sommes.

Pierre et Vacances

Le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.

Reworld Media

Reworld Media a annoncé la signature d'une offre d'achat portant sur l'acquisition de meltygroup auprès des actionnaires (parmi lesquels figurent les sociétés Pléiade Venture, Serena et Jaina Capital) et entre en négociation exclusive. meltygroup est notamment l'éditeur de melty, site d'actualité et de divertissement emblématique auprès du jeune public depuis plus de 10 ans.

Vinci

Le groupe de concession et de construction publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.

Virbac

La forte croissance de Virbac s'est poursuivie lors du troisième trimestre 2021. Le spécialiste de la santé animale a réalisé un chiffre d'affaires de 288,2 millions d'euros, en hausse de 22,4% par rapport à la même période de 2020. À parités constantes, la croissance ressort à 21% " principalement tirée par la remarquable performance de l'Europe et des États-Unis et la bonne tenue des autres zones, en particulier du Chili, qui connaît un rebond et une croissance sur le trimestre ", explique le groupe.

Voluntis

Voluntis, spécialiste des thérapies numériques, a annoncé le succès de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par AptarGroup. À l'issue de cette offre, Aptar a franchi le seuil de 90% du capital et des droits de vote théoriques de Voluntis et déposera donc, auprès de l'AMF, une demande de mise en oeuvre d'un retrait obligatoire des actions Voluntis non apportées à l'offre suivi de la radiation des actions d'Euronext Growth.

Worldline

Worldline a annoncé la finalisation de l’acquisition des activités d’acquisition cartes d’Handelsbanken dans les pays nordiques, dans le cadre de sa stratégie de consolidation du secteur des paiements en Europe. Cette nouvelle étape fait suite à l’acquisition de Cardlink en Grèce et à l’exécution d’un partenariat stratégique dans les services aux commerçants avec BNL en Italie plus tôt cette année.