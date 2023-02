Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mardi 14 février 2023

(AOF) - Bel/Carrefour

A travers un accord commercial innovant au service de la transition alimentaire et climatique conclu dès le 1er février, le groupe Bel et le groupe Carrefour renouvellent les bases de la relation distributeur-industriel au service d'une alimentation saine et durable pour tous, et de la préservation du climat. L'ensemble des mesures prises constitue un socle complet au service des consommateurs, respectueux de la filière laitière, et tourné vers la transition climatique limitée à 1,5 degré.

Bic

Le groupe annoncera ses résultats annuels.

Carrefour

Le géant de la grande distribution publiera ses résultats annuels.

Haulotte

Le spécialiste des matériels d'élévation de personnes et de charges dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Inventiva

La société biopharmaceutique annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

M6

Le résultat net de la période du Groupe M6 s'établit à 165,9 millions d'euros en 2022, contre 280,8 millions d'euros en 2021. Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé du groupe de médias a reculé de 3% à 336,2 millions d'euros. Hors aides publiques, la marge opérationnelle du groupe est ressortie à 24,6% contre 23,5% en 2021 et 19,5% en 2019. Le chiffre d'affaires consolidé a baissé de 2,4% à 1,36 milliard d'euros, pénalisé par le repli de 4,7% à 1,08 milliard d'euros des recettes publicitaires.

Michelin

Michelin a dévoilé un résultat net de 2 milliards d'euros en 2022 contre 1,845 milliard d'euros en 2021. Le résultat opérationnel des secteurs de du fabricant de pneumatiques s'est élevé à 3,4 milliards d'euros, soit 11,9 % du chiffre d'affaires, contre respectivement 2,97 milliards d'euros et 12,5% sur l'exercice précédent. Les ventes de Michelin ont augmenté de 20,2% en 2022 pour s'établir à 28,6 milliards d'euros, " portées par une politique de prix rigoureuse et la croissance rapide des activités Hors-Pneu ".

OL Group

Le club de football rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Poujoulat

Le spécialiste des conduits de cheminée dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Rothschild & Co

Le Conseil de Surveillance de Rothschild & Co a pris connaissance de la confirmation de l'intention de Concordia, principal actionnaire de Rothschild & Co (39% du capital environ), de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant environ 40% du capital de Rothschild & Co au prix de 48 euros par action (coupons attachés), en vue de demander la mise en œuvre d'un retrait obligatoire. Il y a une semaine, Concordia avait annoncé son intention de déposer une offre publique d'achat simplifiée sur les actions Rothschild & Co.

TF1

Le groupe audiovisuel présentera ses résultats annuels.

Vicat

Le cimentier annoncera ses résultats annuels.