Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 12 avril 2022

(AOF) - bioMérieux

bioMérieux a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires de 837 millions d'euros, en repli de 0,9 %. A taux de change et périmètre constants, l'activité du spécialiste du diagnostic in vitro a reculé de 4,5%. L'activité organique a été portée par la bonne performance des applications industrielles (+6%) et de la microbiologie (+5%), compensée par le ralentissement en biologie moléculaire (-6,7%) et en immunoessais (-15,9%). Les effets de change ont été favorables pour 30 millions d'euros, principalement du fait du renforcement du dollar américain et du yuan chinois face à l'euro.

Eurofins

publiera ses résultats annuels.

LVMH

Le groupe de luxe publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Mersen

Mersen a annoncé des évolutions au sein de son Conseil d'administration. Isabelle Azemard, administratrice nommée sur proposition de Bpifrance Investissement, dont le mandat arrive à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle du 19 mai prochain,ne sera pas renouvelée compte tenu des limites d'âge statutaires. L'Assemblée Générale sera amenée à se prononcer sur la nomination de Bpifrance Participations comme nouvel administrateur. Si la résolution est approuvée, Bpifrance Participations nommera Emmanuel Blot comme représentant permanent.

Poxel

Poxel annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé la désignation " Fast Track " (FTD) au PXL770 pour le traitement des patients atteints d'adrénomyéloneuropathie (AMN), la forme la plus courante d'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD). Le PXL770 est un nouvel activateur direct de la protéine kinase activée par l'adénosine monophosphate (AMPK), pour lequel l'initiation d'une étude clinique de phase IIa de preuve de concept (POC) est prévue en milieu d'année, sous réserve de financements additionnels.

Sidetrade

Sidetrade, plateforme d'intelligence artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, annonce qu'elle est positionnée comme l'un des trois Leaders du Magic Quadrant de Gartner sur les applications Invoice-to-Cash. L'entreprise américaine de conseil et de recherche dans le domaine des techniques avancées, décrit la position de Leader comme " la position la plus forte pour influencer la croissance et l'orientation du marché ".