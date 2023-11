Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 9 novembre 2023

(AOF) - Airbus

Dans le cadre de la présentation de ses résultats sur 9 mois, Airbus maintient ses prévisions annoncées en février 2023. L'entreprise aéronautique vise, en 2023, 720 livraisons d'avions commerciaux ; un EBIT ajusté d'environ 6 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements-clients à environ 3 milliards d'euros. Sur 9 mois, le groupe annonce que son EBIT ajusté consolidé s'établit à 3,631 milliards d'euros contre 3,48 milliards d'euros il y a un an à la même période.

Akwel

L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd donnera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

ArcelorMittal

Le groupe sidérurgique et minier annoncera ses résultats du troisième trimestre.

Arkema

Le chimiste publiera ses résultats du troisième trimestre.

Ateme

Ateme a publié un chiffre d'affaires du troisième trimestre de 20,5 millions d'euros, en baisse de 4% mais en hausse de 1% en données comparables. Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2023, il ressort en croissance de 8% à 69,56 millions d'euros. La région États-Unis/Canada a confirmé sa position de premier contributeur au chiffre d'affaires du spécialiste de la diffusion vidéo, représentant 44% du total du groupe, avec une hausse de 13% en données publiées comme en comparables.

Bénéteau

Bénéteau annonce qu'à fin septembre 2023, ses ventes se sont élevées à 1,34 milliard d'euros, en croissance de 30,2% par rapport à 2022. Le fabricant de navires de plaisance précise que sa division Bateau progresse de 31,2% sur 9 mois, l'activité Voile de 42% (+15% au 3ème trimestre), et l'activité Moteur de 24%. Le groupe confirme sa dernière prévision de chiffre d'affaires pour la division Bateau, en croissance de 16% sur un an avec une marge opérationnelle à hauteur de 12%.

Chargeurs

Le groupe industriel dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Euronext

Euronext a dévoilé des résultats opérationnels en progression au troisième trimestre. Sur cette période, la Bourse paneuropéenne a enregistré un bond de 119,6% de son résultat net à 166,5 millions d'euros. La société a notamment profité d'une plus-value de 41,6 millions d'euros suite à la cession de la participation de 11,1 % dans LCH SA. Son Ebitda ajusté a augmenté de 7% à 213,7 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 59,3%, en hausse de 2,3 points en données publiées et de 1,6 point en comparable.

Forsee Power

Le spécialiste des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques légers et lourds livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Genfit

La biotech spécialiste des maladies du foie rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

JCDecaux

Le spécialiste de la communication extérieur présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Metabolic Explorer

Le spécialiste des procédés de fermentation industrielle précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

NRJ Group

Le groupe de médias NRJ Group a dévoilé une croissance soutenue au titre de son troisième trimestre. Sur cette période, le chiffre d'affaires consolidé hors échanges progresse de 6,5% par rapport à l'an passé à la même période pour s'établir à 94,5 millions d'euros, soutenu par ses segments radio (+6,5%) et télévision (+7,2%). Le pole Diffusion n'est pas non plus en reste avec un chiffre d'affaires en amélioration de 6,1% par rapport à celui du troisième trimestre 2022.

Poxel

Poxel annonce qu'au 30 septembre 2023, sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie s'élevaient à 5,3 millions d'euros. La biotech spécialiste des traitements innovants contre les maladies métaboliques, dont la stéatohépatite non-alcoolique (NASH) précise qu'en incluant l'intégralité du tirage de la ligne de financement en fonds propres mise en place avec Iris, son horizon de financement court jusqu'à la fin du 2ème trimestre 2025.Poxel a réalisé un chiffre d'affaires de 1,61 million d'euros pour les neuf mois clos le 30 septembre, contre 286 000 euros un an auparavant.

Solutions 30

Solutions 30 affiche un chiffre d'affaires en hausse de 18% au 3ème trimestre 2023, à 250,7 millions d'euros. Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies précise que son chiffre d'affaires est en hausse de 17,2% sur les 9 premiers mois 2023, à 769,7 millions d'euros. Il confirme la perspective d'une croissance à deux chiffres sur l'exercice, "permettant au groupe de dépasser le cap symbolique du milliard d'euros en 2023" avec "amélioration de la rentabilité dans toutes les zones géographiques au deuxième semestre 2023".

Valneva

La biotech spécialiste des vaccins indiquera ses résultats du troisième trimestre.

Vente-unique.com

L'expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Veolia Environnement

Le spécialiste des services à l'environnement présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Viel et Compagnie

La société d'investissement annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.