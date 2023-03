Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 9 mars 2023

(AOF) - Acticor Biotech

Acticor Biotech, entreprise biopharmaceutique qui développe glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement des urgences cardiovasculaires, annonce le lancement d'une augmentation de capital d'environ 10 millions d'euros via l'émission d'actions ordinaires nouvelles. Il s'agira de financer la poursuite du plan de développement vers l'enregistrement du glenzocimab dans le traitement d'urgence de l'AVC. Les fonds levés visent à permettre à la société de financer ses opérations au moins jusqu'au troisième trimestre 2023.

Airbus

Airbus Helicopters s'est associé à la Fondation norvégienne des ambulances aériennes pour développer les futures missions médicales aériennes de CityAirbus NextGen en Norvège. Les deux parties mesureront conjointement la valeur ajoutée des avions à décollage et atterrissage verticaux électriques (eVTOL) pour une sélection de cas d'utilisation des services médicaux à travers le pays. Airbus Helicopters et la Fondation élaboreront une feuille de route complète visant à réduire le temps de réponse aux urgences grâce aux scénarios étudiés en Norvège.

Chargeurs

Le groupe spécialisé dans la protection temporaire de surfaces, l'entoilage pour l'habillement, les textiles techniques et la laine peignée haut de gamme publiera ses résultats annuels.

Dassault Aviation

Le constructeur aéronautique dévoilera ses résultats annuels.

JCDecaux

Le spécialiste de la communication extérieure rendra compte de ses résultats annuels.

Maisons du Monde

L'enseigne d'ameublement et de décoration communiquera ses résultats annuels.

SES Imagotag

SES Imagotag, spécialiste des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique, annonce pour 2022 un chiffre d'affaires de 621 millions d'euros, en croissance de 47% sur un an. La croissance de l'EBITDA atteint 81% à 58,6 millions d'euros soit 9,4% du chiffre d'affaires, en hausse de près de 2 points par rapport à 2021. Le résultat net annuel est positif de 18,7 millions d'euros, 9 fois supérieur à celui de 2021 (2 millions d'euros). Une forte croissance est attendue en 2023, autour de 30% à 800 millions d'euros.

Showroomprivé

Showroomprivé a vu son résultat net part du groupe chuter de 98,8% à 0,3 million d'euros en 2022. L'Ebitda du site en ligne de ventes privées a baissé de 59,5% à 19,5 millions d'euros contre 48,2 millions d'euros en 2021, sous l'effet de la baisse de volumes et d'un recul de 15,1% de la marge brute. S'agissant de celle-ci, Showroomprivé explique avoir adopté une stratégie volontariste de ne pas augmenter les prix de ventes et stratégie de rotation de stock plus rapide sur le second semestre. Cette stratégie s'est traduite par un niveau de rabais plus important.

Stef

Le spécialiste du transport et de la logistique sous température contrôlée pour les produits alimentaires annoncera ses résultats annuels.

Tour Eiffel

Le groupe immobilier dévoilera ses résultats annuels.

Vivendi

Vivendi a fait état de comptes 2022, faisant ressortir un résultat net part du groupe en perte de 1 milliard d'euros essentiellement en raison de la déconsolidation de Telecom Italia. Il s'était élevé à 24,7 milliards en 2021 du fait de la plus-value de déconsolidation de 70 % d'UMG. L'Ebitda du géant des médias s'affiche à 868 millions d'euros, en amélioration de 35,6%. Son chiffre d'affaires s'établit à 9,6 milliards d'euros, en hausse de 10,1 %.

Wavestone

Wavestone vise désormais une marge opérationnelle courante annuelle de l'ordre de 14,5%, contre 15% initialement. L'objectif d'un chiffre d'affaires annuel consolidé supérieur à 525 millions d'euros, tenant compte de la consolidation de PEN Partnership et de Coeus Consulting, est pour sa part confirmé. Wavestone explique que les premiers mois de l'année 2023 sont " marqués, notamment en France, par plus d'attentisme des donneurs d'ordres dans l'engagement et le lancement de nouvelles missions de conseil ".