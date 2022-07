Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 7 juillet 2022

(AOF) - Carbios

Carbios a signé un accord avec On, Patagonia, PUMA, et Salomon, en vue de développer des solutions augmentant la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Cet accord, d'une durée de deux ans, aura notamment pour objectif d'accélérer le lancement de la technologie unique de biorecyclage de Carbios. Le groupe français et les quatre sociétés vont également mener des recherches sur la façon dont les produits peuvent être recyclés, évaluer le développement de solutions de collecte des articles usagés en polyester et tester des technologies de tri et de traitement.

CBo Territoria

CBo Territoria a signé un accord avec Ilop Réunion, représentée par Stéphane André visant à l'acquisition par cette dernière de 40% des activités Outdoor du groupe, dont il est Directeur depuis 2007. Stéphane André est le fondateur d'Ilop Réunion, société d'événementiel et de communication, en charge notamment de la communication du Grand Raid.

Eurazeo

Eurazeo a réalisé la cession de l’intégralité de sa participation dans Reden Solar à un consortium mené par Macquarie Asset Management, comprenant British Columbia Investment Management Corporation (BCI) et MEAG. Cette cession a été faite sur la base d’une valeur d’entreprise de 2,5 milliards d’euros et a généré pour Eurazeo un produit de cession de 633 millions d’euros, soit un multiple cash-on-cash de 4,4 et un taux de rendement interne (TRI) de l’ordre de 42%.

LDC

Publication du chiffre d'affaires au 1er trimestre.