Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 30 juin 2022

(AOF) - Metabolic Explorer

Metabolic Explorer anticipe une réduction de ses volumes de vente et un impact significatif des coûts de matières premières sur son Ebitda Groupe, le menant à envisager un Ebitda Groupe négatif et à suspendre sa guidance 2022. " La hausse généralisée des coûts supportée par nos clients fabricants d'aliments et par les éleveurs, de même que la difficulté à répercuter cette hausse sur les prix de vente des produits de l'élevage auprès du consommateur final, pèsent ainsi sur le marché de la nutrition animale et sur le volume des ingrédients consommés, " explique la société.

Selectirente

Selectirente a annoncé l'acquisition d'un portefeuille composé de 22 commerces de proximité et d'un local à usage de bureaux, sur deux portions de la rue Rambuteau, au cœur de Paris (Ier et IIIe arrondissements) et pour une surface totale de plus de 4 000 mètres carrés. Le prix de revient total de cette transaction s'élève à 72 millions, soit l'investissement le plus élevé de l'histoire de la foncière cotée spécialisée en murs de commerces de proximité.

Trigano

Trigano a dévoilé des revenus trimestriels affaiblis par les tensions sur les approvisionnements en bases roulantes de camping-cars. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021/22 du groupe a affiché une progression de 1,7 % à 921,2 millions d’euros. A périmètre et change constants, il a cependant chuté de 10,4 %, par rapport à un troisième trimestre 2020/21 record. Les ventes de camping-cars ont chuté de 19,1% à périmètre et change constants alors que des ruptures de livraisons de châssis ont entraîné des arrêts ponctuels de lignes de montage.