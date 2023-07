Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 27 juillet 2023

(AOF) - Accor

Le groupe hôtelier annoncera ses résultats du premier semestre.

Airbus

Airbus a dévoilé un bénéfice net en recul de 20% à 1,53 milliard d'euros au premier semestre. L'EBIT ajusté consolidé, qui sert de référence pour le constructeur aéronautique, a reculé de 1% à 2,62 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 11 % pour atteindre 27,66 milliards d'euros. Airbus a livré un total de 316 avions commerciaux, à comparer avec 297 au premier semestre 2022. Le flux de trésorerie disponible consolidé avant fusions et acquisitions et financements-clients est ressorti en recul de 19% à 1,57 milliard d'euros.

Air Liquide

Le spécialiste des gaz industriels indiquera ses résultats du premier semestre.

ArcelorMittal

Le sidérurgiste publiera ses résultats du premier semestre.

BNP Paribas

Le groupe bancaire dévoilera ses résultats du premier semestre.

Carrefour

Carrefour a dévoilé ses résultats au titre du premier semestre 2023, dégageant un résultat net ajusté part du groupe de 326 millions d'euros, en progression de 5,1%. Sur la période, le résultat opérationnel courant s'élève à 700 millions d'euros contre 775 millions d'euros l'an passé à la même période, en baisse de 9,6% et de 2,2% à changes constants. Le chiffre d'affaires ressort à 45,45 milliards d'euros, en hausse de 8,2% sur un an.

Clariane

Le groupe de soutien aux personnes fragiles communiquera ses résultats du premier semestre.

Ekinops

Le spécialiste des solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Elior

Le groupe de restauration collective rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Eurazeo

La société d'investissement indiquera ses résultats du premier semestre.

Euronext

L'infrastructure de marché paneuropéenne de référence communiquera ses résultats du premier semestre.

FDJ

L'opérateur de jeux d'argent et de paris sportifs en ligne annoncera ses résultats du premier semestre.

Fnac Darty

Le distributeur présentera ses résultats du premier semestre.

Forvia

L'équipementier automobile publiera ses résultats du premier semestre.

Groupe ADP

Le groupe aéroportuaire indiquera ses résultats du premier semestre.

GTT

Le spécialiste de l'ingénierie navale présentera ses résultats du premier semestre.

Imerys

Le groupe spécialisé dans la production et la transformation des minéraux industriels dévoilera ses résultats du premier semestre.

JCDecaux

Le spécialiste de l'affichage extérieur affichera ses résultats du premier semestre.

Kering

Le spécialiste du luxe annoncera ses résultats du premier semestre.

LDLC

Le spécialiste de la high-tech dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Maisons du Monde

L'enseigne d'ameublement et de décoration publiera ses résultats du premier semestre.

Manitou

Le fabricant d'engins de chantier rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Metabolic Explorer

Le spécialiste de la chimie biologique présentera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Michelin

Michelin revoit à la hausse ses perspectives annuelles avec un résultat opérationnel des secteurs à taux de change constants attendu à plus 3,4 milliards d'euros (contre 3,2 milliards attendus précédemment) et un cash-flow libre avant acquisitions anticipé à plus de 2 milliards d'euros ( contre 1,6 milliard attendu précédemment). Le résultat net par action atteint 1,70 euro au premier semestre contre 1,18 euro un an auparavant, pour un chiffre d'affaires de 14,07 milliards contre 13,28 milliards l'an dernier. Il a augmenté de 5,9%.

Neoen

Le producteur indépendant d'énergie exclusivement renouvelable communiquera ses résultats du premier semestre.

Nexity

Nexity a abaissé ses objectifs 2023 en raison d'une conjoncture immobilière " durablement adverse ". Le plus important promoteur immobilier français anticipe désormais des revenus de 4,3 milliards d'euros (hors international) et un résultat opérationnel à 250 millions d'euros. Il ciblait auparavant un chiffre d'affaires supérieur à 4,5 milliards d'euros et un résultat opérationnel supérieur à 300 millions d'euros. Le dividende versé en 2024 " reflétera le niveau de résultat net 2023 ".

NRJ Group

Le groupe de médias annoncera ses résultats du premier semestre.

Orpea

Orpea a publié un chiffre d'affaires de 2,53 milliards d'euros pour le premier semestre 2023, en hausse de 10,7% sur un an. Selon le groupe, cette évolution résulte " de taux d'occupation globalement en progression si l'on excepte la France, d'une augmentation de la capacité installée avec la contribution des établissements récemment ouverts, et des effets des revalorisations tarifaires qui ont été particulièrement marquées sur la zone Europe centrale ". Orpea anticipe cependant toujours sur l'ensemble de l'année 2023 une moindre croissance de son chiffre d'affaires

Renault

Le constructeur automobile présentera ses résultats du premier semestre.

Safran

Le groupe aéronautique publiera ses résultats du premier semestre.

Saint-Gobain

Saint-Gobain annonce un résultat opérationnel en baisse de 8% au premier semestre 2023, à 2,29 milliards d'euros contre 2,49 milliards il y a un an. Le poste chiffre d'affaires et produits accessoires baisse de 2,1% à 24,95 milliards d'euros avec une marge d'exploitation de 11,3% contre 11% l'an dernier. Le cash flow libre est en hausse de 30% à 2,19 milliards d'euros. Au second semestre 2023, le Groupe vise une marge d'exploitation comprise entre 9% et 11%: il relève ses perspectives de marge d'exploitation, visant une marge à deux chiffres pour 2023..

Schneider Electric

Le spécialiste de la transformation numérique de la gestion d'énergie et des automatismes industriels divulguera ses résultats du premier semestre.

Scor

Le réassureur indiquera ses résultats du premier semestre.

SES-imagotag

Le spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique présentera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Spie

Le spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications rendra compte de ses résultats du premier semestre.

STMicroelectronics

Le fabricant de puces publiera ses résultats du premier semestre.

Teleperformance

Teleperformance a publié ses résultats du premier semestre 2023 d'où ressort un résultat net part du groupe à 271 millions d'euros, contre 274 millions l'an passé à pareille période. L'Ebitda du gestionnaire de centres d'appels atteint 577 millions d'euros, en progression de 1,9% sur un an. Le taux de marge se situe à 14,6% contre 14,3% un an auparavant. Son chiffre d'affaires s'établit à 3,96 milliards d'euros, en amélioration de 0,4% en données publiées.

TF1

Le groupe de médias indiquera ses résultats du premier semestre.

TotalEnergies

Le groupe pétrolier annoncera ses résultats du premier semestre.

Unibail Rodamco-Westfield

Le spécialiste des centres commerciaux présentera ses résultats du premier semestre.

Valeo

L'équipementier automobile communiquera ses résultats du premier semestre.

Vivendi

Le groupe de médias et de communication divulguera ses résultats du premier semestre.

Wendel

La société d'investissement annoncera ses résultats du premier semestre.