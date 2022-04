Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 21 avril 2022

(AOF) - Albioma

Le producteur d'énergie renouvelable publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Biosynex

Dans le cadre du renforcement stratégique de son offre en biologie moléculaire, Biosynex a annoncé être devenu l'actionnaire de référence de la société Primadiag après une prise de participation à hauteur de 23,31% dans cette société spécialiste dans le développement et la production de robots appliqués à l'automatisation des solutions diagnostiques par PCR (polymerase chain reaction). Primadiag a développé une plateforme robotique modulaire qui permet d'automatiser la préparation des analyses biologiques et génétiques.

Boiron

Le spécialiste des préparations homéopathiques publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Bureau Veritas

Le spécialiste de la certification publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Cabasse

Cabasse est tombé dans le rouge en 2021, 2020 ayant bénéficié du produit net de cession des activités retail de lighting connecté. L'année dernière, le spécialiste de la maison intelligente a essuyé une perte nette de 1,6 million d'euros, contre un profit de 0,2 million en 2020. LEbitda a bondi de 70% à 1,2 million d'euros en 2021. La marge d'Ebitda est ressortie en forte amélioration, à 3,8% sur l'exercice contre 2,3% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires de Cabasse Group s'est élevé à 30,5 millions d'euros, en progression de 9% à périmètre comparable.

Carrefour

Carrefour a publié un chiffre d'affaires TTC de 20,24 milliards d'euros au cours du premier trimestre 2022, en hausse de 3,4% sur un an à périmètre comparable, hors carburant et hyperinflation, contre une croissance de 4,2% l'an passé à la même époque. En incluant la hausse des ventes d'essence et un effet de change favorable, la croissance totale s'élève à 9%. En France, l'activité est restée stable, alors qu'elle a progressé de 3,4% en organique en Espagne et de 7,5% au Brésil, soutenue par un retour à des volumes en croissance au cours du trimestre.

Compagnie des Alpes

L'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires semestriel.

Drone Volt

Drone Volt a vu ses revenus reculer de 3% à 1,745 million d'euros au premier trimestre. Le chiffre d'affaires des activités à forte valeur ajoutée (Drone Volt Factory, Services & Academy) est ressorti à 789 0000 euros, stable sur un an. La marge brute des activités à forte valeur ajoutée ressort à 507 000 au premier trimestre 2022, en légère hausse de 1% sur un an. Ainsi, le taux de marge brute de ces activités s'élève à 64%, très proche de son niveau record grâce à une forte activité des services et de formations.

Edenred

Le spécialiste des services prépayés pour les entreprises et les salariés publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

FDJ

La loterie nationale publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Fnac Darty

Le distributeur de produits culturels et de loisirs publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Gecina

La foncière publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Getlink

Le concessionnaire du tunnel sous la Manche publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

GTT

Le groupe spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Ipsos

Le spécialiste de l'élaboration et de la diffusion d'études par enquêtes publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Kering

Le groupe de luxe publiera (après-Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Mercialys

Les revenus locatifs de Mercialys sont ressortis à 43,6 millions d'euros lors du premier trimestre 2022. Ils sont ainsi en hausse de 2,4% sur un an. " Au 1er trimestre 2022, Mercialys a continué à réduire son taux de vacance vers des niveaux normatifs. La stabilisation de la réversion des loyers, dans un contexte général d'accroissement de l'inflation, illustre également la solidité du modèle ", a commenté Vincent Ravat, le directeur général de la foncière spécialisée dans les centres commerciaux.

Rexel

Le distributeur de matériels électriques publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

SergeFerrari Group

SergeFerrari Group a réalisé un chiffre d'affaires de 79 millions d'euros au premier trimestre 2022, en croissance de 23,4%. Le spécialiste des toiles composites souples innovantes a enregistré une croissance de 22,4% en organique. " Cette performance s'explique par les effets combinés d'une dynamique commerciale forte dans la plupart des marchés stratégiques du groupe, d'un effet de base favorable en raison de règles sanitaires moins strictes qu'au premier trimestre 2021 et d'un impact prix positif sur la période " a expliqué la société.

Sodexo

Sodexo a annoncé la cession de ses activités en Russie, qui représentent moins de 1% du chiffre d'affaires du groupe. Le spécialiste de la restauration collective a cédé le contrôle de ses activités dans le pays à l'équipe de direction locale qui poursuit les opérations en Russie via une structure et une marque indépendantes. Sodexo n'a pas d'activités en Ukraine.

Tikehau Capital

La société de gestion d'actifs publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Verallia

Verallia a réalisé au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 749,9 millions d'euros, en hausse de 24%. Le fort dynamisme des volumes de vente sur le trimestre en progression de près de 10 %, associé à des hausses de prix de vente supérieures à 10 % compensent une partie de la très significative inflation des coûts de production, a expliqué le spécialiste des emballages en verre. L'EBITDA ajusté a quant à lui aussi progressé de plus de 20% pour s'établir à 182,7 millions d'euros, pour une marge de 24,4% (-0,7 point).

Vinci

Le groupe de concession et de construction publiera (après-Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.