Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 20 janvier 2022

AB Science

AB Science a annoncé avoir reçu l'autorisation de l'ANSM pour initier une étude de phase II (AB20006) chez les patients atteints du syndrome d'activation des mastocytes sévère. L'étude recrutera 60 patients dans de nombreux centres. L'objectif du traitement dans le MCAS sévère est de réduire les symptômes (prurit, rougeur, dépression) et d'améliorer la qualité de vie altérée des patients. L'étude AB20006 a également été approuvée aux Etats-Unis par la Food and Drug Administration (FDA).

Alstom

Le spécialiste du ferroviaire publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Axway Software

Si Axway est en mesure de confirmer son objectif 2021 de rentabilité prévoyant un taux de marge opérationnelle d'activité représentant au moins 11 % de son chiffre d'affaires, la société annonce que ce dernier ne connaitra pas la croissance organique attendue. Alors que l'entreprise anticipait une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise 2 et 4 % en 2021, les premières estimations, à ce stade non finalisées et non auditées, laissent apparaitre un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 285,5 millions d'euros en baisse organique d'environ 2,7 %.

Boiron

Le spécialiste des préparations homéopathiques publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.

CIS

Le spécialiste des bases-vie en milieux hostiles publiera son chiffre d'affaires annuel.

Compagnie des Alpes

L'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Getlink

Le concessionnaire du Tunnel sous la Manche publiera son chiffre d'affaires annuel.

Pierre et Vacances

le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Vétoquinol

Le spécialiste de la santé animale publiera son chiffre d'affaires annuel.

Valneva

Valneva a annoncé les résultats d'une étude préliminaire menée en laboratoire qui démontre que les anticorps provenant du sérum de personnes vaccinées avec trois doses du candidat vaccin inactivé contre la Covid-19, VLA2001, neutralisaient le variant Omicron. Le sérum de 30 participants à l'essai de phase 1/2, VLA2001-201, a été utilisé dans un test à pseudo-virus visant à évaluer la neutralisation du virus historique du SARS-CoV-2 ainsi que celle des variants Delta et Omicron.

Vinci

HEB Construction, filiale de Vinci Construction en Nouvelle-Zélande, va réaliser en groupement avec Fulton Hogan la conception et la construction du Takitimu North Link, au sud-est d'Auckland. Les travaux, d'un montant de 655 millions de dollars néo-zélandais (391 millions d'euros), dureront environ cinq ans. Ils recouvrent la construction d'une nouvelle route à 2x2 voies, ainsi qu'une voie dédiée aux vélos et aux piétons, d'une longueur de 6,8 km. Ce projet inclut la réalisation de huit ponts, 29 ponceaux et huit détournements de cours d'eau.

Virbac

Virbac a levé le voile sur son chiffre d'affaires annuel 2021: celui-ci ressort à 1,06 milliard d'euros, contre 934,2 millions un an plus tôt, soit une hausse globale de 17,4% hors Sentinel (+13,9% à périmètre réel) par rapport à 2020. Hors impact défavorable des taux de change, le chiffre d’affaires est en progression de 18,4% hors Sentinel (+14,9% à périmètre réel). Toutes les zones sont annoncées en croissance organique à deux chiffres sur l’année, reflet de la dynamique du secteur et d’une très belle exécution du plan stratégique, se félicite le spécialiste de la santé animale.