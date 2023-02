Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 2 février 2023

(AOF) - Airbus

Qatar Airways et Airbus annoncent avoir conclu un règlement amiable et mutuellement acceptable en ce qui concerne leur différend juridique sur la dégradation de la surface de l'A350 et l'immobilisation des avions A350. Un projet de réparation est en cours et les deux parties ont hâte de remettre ces aéronefs en service en toute sécurité. Les détails du règlement sont confidentiels et les parties mettront maintenant fin à leurs poursuites. Ce règlement n'est pas une reconnaissance de responsabilité pour l'une ou l'autre des parties.

BNP Paribas

BNP Paribas a bouclé mercredi 1er février la vente de ses activités de banque commerciale aux Etats-Unis opérées par sa filiale Bank of the West, Inc à BMO Groupe Financier, tel qu'annoncé le 18 janvier 2023. Les impacts financiers finaux de la cession seront communiqués le 7 février 2023 avec la publication des résultats annuels 2022 de BNP Paribas. BNP Paribas avait annoncé la cession de sa filiale américaine pour 16,3 milliards de dollars (14,4 milliards d'euros) en décembre 2021.

Cabasse

La société française d'audio haute-fidélité de luxe publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Dassault Systèmes

L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur dévoilera ses résultats 2022.

Hopscotch

Le groupe de conseil en communication et d'événementiel présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

NRJ Group

Le groupe de médias annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Publicis

Le groupe de communication dévoilera ses résultats annuels.

Safran

Safran, accompagné par les sociétés Reservoir Sun et Idex, va produire une partie de son énergie en équipant 17 de ses sites français en panneaux photovoltaïques. D’une puissance totale de près de 50 MWc, les centrales photovoltaïques seront installées principalement en ombrières de parking sur une surface totale d’un peu moins de 180 000 mètres carrés. Environ 39 GWh (Gigawatt-heure) par an seront dédiés à l’autoconsommation pour couvrir en moyenne 15% de la consommation des sites.

Sogeclair

Sogeclair a dévoilé un chiffre d'affaires 2022 de 134,9 millions d'euros, en progression de 11,5%. La croissance interne de l'entreprise d'ingénierie pour l'industrie des transports est ressortie à 8,1%. Sur les trois derniers mois de 2022, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,5% à 35,3 millions d'euros. La croissance organique s'est élevée à 3,5%.