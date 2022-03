Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 17 mars 2022

(AOF) - Believe

L'entreprise spécialisée dans l'accompagnement des artistes et des labels publiera (après Bourse) ses résultats annuels.

Beneteau

Le fabricant de bateaux publiera (après Bourse) ses résultats annuels.

Eramet

Le projet de recyclage des batteries lithium-ion d'Eramert a franchi une nouvelle étape clé vers son industrialisation en France alors que le projet a démontré avec succès sa capacité à recycler en boucle fermée l'ensemble des métaux de valeur contenus dans les batteries lithium-ion avec de très hauts rendements, adaptés aux exigences de la future réglementation européenne.

Drone Volt

Drone Volt a présenté une performance financière 2021 en nette amélioration. La perte nette est passée de -6,67 millions d'euros en 2020 à -1,26 million d'euros entre 2021. L'excédent brut d'exploitation a suivi la même tendance à -864 000 euros contre 2,03 millions d'euros en 2020. " Les dépenses opérationnelles sont restées quasi stables sur l'exercice 2021, malgré la hausse de l'activité sur cette période et l'arrêt des mesures d'aides gouvernementales d'allègement de charges octroyées au début de la crise sanitaire ", souligne le groupe.

Groupe ADP

Le trafic total du groupe ADP est en hausse de 6,6 millions de passagers en février 2022 sur un an, avec 14,7 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 62,5% du niveau du trafic groupe du mois de février 2019 (pré-crise). Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de 3,3 millions de passagers sur un an, avec 4,5 millions de passagers accueillis. Il représente 62,3 % du trafic de Paris Aéroport du mois de février 2019.

ID Logistics

ID Logistics a présenté un chiffre d'affaires 2021 en hausse de 16,3% à 1,911 milliard d'euros et un résultat opérationnel courant de 75,6 millions, en progression de 25%. Le résultat net est quant à lui en hausse de 26,6% à 35,7 millions d'euros. Il intègre des charges non courantes de 9,8 millions (contre 3,4 millions en 2020) dont 7,2 millions d'euros de coûts, essentiellement sociaux, liés à l'arrêt de l'ensemble des activités déficitaires pour Opel en Espagne.

Infotel

Infotel a présenté des comptes 2021 en nette amélioration à la faveur d'une forte croissance et d'un faible taux d'intercontrat. Le résultat net a atteint 13,7 millions d'euros, en croissance de 45,5 %. Le résultat opérationnel courant, hors attribution d'actions gratuites, s'établit à 24,5 millions d'euros, en hausse de 15,3 %. La marge opérationnelle courante est ressortie à 9,3 % du chiffre d'affaires contre 9% un an plus tôt.

Quadient

DHL déploiera un nombre important de consignes colis intelligentes Quadient en 2022, en extérieur dans les plus grandes régions de Suède. « Cet accord vient renforcer l'investissement de Quadient dans la région scandinave, avec pour objectif de devenir le principal fournisseur mondial de consignes à colis intelligentes pour les transporteurs et les enseignes de distribution du monde entier », a expliqué Niklas Lundén, Directeur des Ventes et Opérations pour les pays nordiques chez Quadient.

Sogeclair

Sogeclair a réalisé en 2021 un bénéfice net part du groupe de 2,6 millions d'euros, après avoir accusé une perte de 14,3 millions un an plus tôt. L'Ebitda a quant à lu bondi de 61,5% à 10,5 millions d'euros. Il inclut une hausse de 7,5% du résultat opérationnel de la division Aérospace à 7 millions d'euros, et de 10,8% de l’activité Simulation à 2,9 millions d'euros. La division Véhiculier a en revanche enregistré un Ebitda négatif de 0,4 million, contre +0,1 million d'euros un an avant. Le chiffre d'affaires du groupe de conseil en ingénierie s'élève à 121 millions d'euros (-1,6%).

Valneva

Valneva a annoncé mercredi soir que son conseil de surveillance avait renouvelé les mandats des membres du directoire pour une période supplémentaire de trois ans qui débutera à l’issue de l’Assemblée Générale (AG) de la société en juin 2022. Les mandats actuels de Thomas Lingelbach, Président du directoire et Chief Executive Officer, Franck Grimaud, Directeur Général et Chief Business Officer, Peter Bühler, Directeur financier, Juan Carlos Jaramillo, Directeur Médical et Frédéric Jacotot, Directeur Juridique et Secrétaire Général, arrivent à échéance lors de cette AG.

Veolia Environnement

Le spécialiste des services collectifs publiera ses résultats annuels.

Vinci

Le trafic de Vinci Autoroute a progressé de 19% en février 2022 par rapport au même mois l'an passé. Cela inclut une progression de 22,3% des véhicules légers et de 5,4% des poids lourds. par rapport à 2019, il a progressé de 7,5% (+7,6% pour les véhicules légers et +7% pour les poids lourds). Il faut noter que le trafic des véhicules légers a bénéficié d'un effet calendaire favorable par rapport à 2019, les vacances d'hiver 2022 ayant eu lieu essentiellement en février.