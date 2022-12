Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 15 décembre 2022

(AOF) - Airbus

Suite à une décision du Conseil d'administration d'Airbus, Tony Wood a rejoint le Conseil en tant qu'administrateur non exécutif avec effet immédiat pour un mandat de trois ans. Il remplace Lord Paul Drayson qui a démissionné le jour de l'Assemblée générale annuelle de 2022. Conformément au règlement intérieur du Conseil d'administration et aux statuts de la Société, la nomination de Tony Wood sera soumise à l'approbation de la prochaine Assemblée générale des actionnaires d'avril 2023.

Amoéba

Amoéba a annoncé l'émission de la septième tranche d'obligations convertibles en actions (OCA) de son financement obligataire avec programme d'intéressement, à savoir 40 OCA numérotées de 361 à 400 intégralement émises au profit de Nice & Green S.A. Comme prévu par le contrat d'émission, ces OCA ont été entièrement souscrites à un prix égal à 96% de leur valeur nominale, représentant une septième tranche d'OCA d'un montant net total de 1,92 million d'euros.

Capelli

Capelli a essuyé une perte nette, part du groupe, de 2,6 millions d'euros au premier semestre, clos fin septembre, contre un profit de 1,8 million d'euros au 30 septembre 2021. Dans le même temps, le groupe immobilier a poursuivi la réduction de ses charges de structures (-0,5 million sur un an) permettant ainsi, malgré la baisse " temporaire " des volumes sur la période, d'enregistrer un Ebitda de 10,5 millions d'euros (9,7% du chiffre d'affaires) et un EBIT de 8,1 millions d'euros (8,1% des revenus), " soit des niveaux de marges équivalents à ceux constatés au 31 mars 2022 ".

Graines Voltz

Le chiffre d'affaires de Graines Voltz pour l'exercice 2021/2022 s'établit à 132,2 millions d'euros en croissance de 8,1% par rapport à l'exercice précédent. En excluant les filiales non stratégiques du pourtour méditerranéen (Maroc, Algérie et Turquie) le chiffre d'affaires de l'exercice s'établit à 126,1 millions d'euros en croissance de 10,9% par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse de 9,1% en France et de 14,4% dans les autres pays européens. À périmètre constant, l'activité progresse de 1,09% sur le périmètre stratégique.

HDF Energy

Hydrogène de France (HDF Energy), pionnier mondial des centrales électriques à hydrogène et fabricant de piles à combustible de forte puissance, poursuit la structuration de ses équipes avec la nomination d'Anne Jallet-Auguste au poste de secrétaire générale. Elle apportera au groupe son expérience technique et managériale, afin de sécuriser les opérations et favoriser le développement de ses projets.

Innelec Multimedia

Le distributeur de produits multimédias dévoilera ses résultats du premier semestre.

Signaux Girod

Signaux Girod a réalisé, par l'intermédiaire de la société International Girod, la cession de 100% des titres de la société Girodservices, sa filiale espagnole, à la société Cinnia Group S.L., société de droit espagnol représentée par Josep Costa, actuel dirigeant de la société Girodservices.

Valbiotis

Valbiotis, entreprise de R&D spécialiste de la prévention et de la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce la signature d'un partenariat de recherche dans le microbiote intestinal avec l'Unité Medis de l'Université Clermont Auvergne sur ses substances actives contre les dyslipidémies et les atteintes métaboliques du foie. Ces travaux permettront de développer d'ici 2024 le modèle du tractus digestif supérieur humain le plus complet au monde, intégrant en particulier le microbiote de l'intestin grêle.

Vinci

Vinci a fait savoir que le trafic sur ses autoroutes avait baissé de 3,3% en novembre par rapport à la même période de 2021.Reste que pour les onze premiers mois de l'année, le trafic de Vinci Autoroutes a progressé de 6,6% en dépit de la hausse des prix des carburants, a précisé le groupe de construction et de concessions dans un communiqué. Il se maintient au-dessus de son niveau de 2019, année de référence ayant précédé la crise sanitaire.

" Au global, le trafic passagers de Vinci Airports sur les onze premiers mois de l'année atteint 71,6 % de son niveau de 2019, dont 81,4 % en novembre ". C'est ce qu'affirme le groupe français, soulignant que ce trafic est désormais supérieur à son niveau d'avant crise sanitaire à Belgrade (Serbie) " comme c'est déjà le cas depuis plusieurs semaines au Portugal et dans certains aéroports d'Amérique latine " , tandis qu' en Asie, " la tendance s'améliore grâce aux flux internationaux, conséquence de l'assouplissement des restrictions de déplacement dans la zone ".