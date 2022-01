Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 13 janvier 2022 information fournie par AOF • 12/01/2022 à 18:31



(AOF) - Derichebourg

Derichebourg Environnement renforce ses positions dans le domaine des services aux collectivités en remportant 9 contrats de collecte de déchets ménagers et de nettoiement urbain. Ces contrats débuteront en 2022 et représenteront un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros sur toute la durée des marchés.



Ekinops

Ekinops a clôturé son exercice 2021 sur un quatrième trimestre, marqué par une nouvelle croissance organique à deux chiffres de l'activité. Le chiffre d'affaires consolidé sur cette période est ainsi ressorti à 28,7 millions d'euros, soit une progression de 13% Le fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises a enregistré une croissance de 11% à périmètre et taux de change constants.



Esker

Le groupe spécialisé dans l'automatisation des processus documentaires et dans la dématérialisation des documents de gestion publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.



Scor

Scor a annoncé avoir finalisé la mise en place d'un sidecar avec le fonds de pension suédois Alecta pour un montant de 200 millions de dollars d'investissement. Atlas Gotland Worldwide Catastrophe Sidecar est un compartiment du véhicule bermudien dédié Atlas Re Limited. Grâce à cet investissement, Alecta bénéficiera, sur la base d'un accord pluriannuel, du rendement du portefeuille diversifié de réassurance de Catastrophes Naturelles de Scor Global P&C.



SQLI

SQLI, un spécialiste des services dédiés au monde du digital, a annoncé un chiffre d'affaires 2021 consolidé de 225,7 millions d'euros, en croissance de 6% et en ligne avec l'objectif annoncé par la Direction. A taux de change et périmètre constats, il a progressé de 5%. L'activité du dernier trimestre 2021 (59,6 millions d'euros) a été conforme aux tendances anticipées, avec une progression de 8% en données publiées et de 7% à taux de change constants.



Verimatrix a annoncé avoir cédé son portefeuille de brevets NFC historiques à la société de semi-conducteurs Infineon Technologies AG pour près de 2 millions de dollars. Cette cession met fin à la participation des brevets de Verimatrix au programme de licence de brevets NFC qui a généré pour la société des revenus cumulés supérieurs à 50 millions de dollars entre 2014 et 2021, dont 16,6 millions de dollars au deuxième trimestre 2021.



Vinci Airports a annoncé avoir repris l'exploitation de l'aéroport de Manaus, dans le cadre d'un contrat de concession de 30 ans attribué par l'aviation civile brésilienne en avril dernier. Six autres aéroports de la région (Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Tabatinga et Tefé) rejoindront le portefeuille de Vinci Airports en février 2022. En cumul, ces sept aéroports ont accueilli 7 millions de passagers en 2019.