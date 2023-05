Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Vendredi 5 mai 2023

(AOF) - Apple

Apple, plus grande entreprise américaine en termes de capitalisation boursière, avance de 2,2% en pré-Bourse. Le groupe a dévoilé des résultats trimestriels au-dessus des attentes et ses ventes d'iPhone, à 51,33 milliards, sont ressorties supérieures aux estimations. Pour la période de janvier à mars, la firme californienne a dégagé près de 95 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Son bénéfice net s'établit à 24 milliards de dollars. En 2022, sur la même période, le groupe avait réalisé un chiffre d'affaires de 97,2 milliards de dollars, avec un bénéfice net à 25 milliards de dollars.

Coinbase

Au premier trimestre 2023, les recettes nettes de Coinbase ont augmenté de 22% par rapport au trimestre précédent pour atteindre les 736 millions de dollars. Le total des dépenses d'exploitation du groupe a diminué de 24%. La plate-forme d'échange de cryptomonnaies affiche une perte nette de 79 millions de dollars contre une perte de 557 millions de dollars a Le groupe signe un retour à un EBITDA ajusté positif de 284 millions de dollars. Il était négatif au trimestre précédent : 124 millions de dollars.

Expedia

Expedia est attendu en hausse en pré-marché après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le spécialiste du voyage a enregistré un total brut des réservations de 29,4 milliards de dollars, en progression de 20% sur un an, avec le plus haut chiffre d'affaires trimestriel enregistré, à 2,7 milliards de dollars, au-dessus du consensus de 2,6 milliards. La perte nette par action est cependant supérieures aux attentes, à 0,20 dollar contre 0,04 attendus : elle connait cependant une résorption de 58% sur un an.

Kraft Heinz

Kraft Heinz a annoncé hier que Humberto Alfonso a été élu au conseil d'administration à compter du 4 mai 2023. Le Conseil a également nommé cet actuel directeur financier d'Information Services Group au Comité d'audit. De 2016 à janvier 2018, Humberto Alfonso a dirigé Yowie Group, une société de licence de marque spécialisée dans les produits de consommation pour enfants.

Lyft

Lyft est attendu en baisse de plus de 15% en pré-Bourse. Le groupe de VTC a déclaré qu'il s'attendait à un chiffre d'affaires du deuxième trimestre entre 1 et 1,02 milliard de dollars, sous le consensus de 1,08 milliard, et à un Ebitda ajusté entre 20 et 30 millions de dollars, alors que le consensus était de 49,3 millions. Le concurrent d'Uber a cependant réalisé un bon premier trimestre avec un Ebitda ajusté à 22,7 millions de dollars contre 12 millions de dollars attendus par les analystes.

Tesla

Tesla est attendue en légère hausse en pré-marché à Wall Street après que l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA) a annoncé que le constructeur avait livré en avril 75 842 véhicules électriques fabriqués en Chine, soit une baisse de 14,7% par rapport à mars. Ce chiffre représente toutefois un énorme bond (+4 916%) par rapport à avril 2022, lorsque la ville de Shanghaï, où Tesla possède une usine, était soumise aux restrictions liées au Covid-19. De janvier à avril 2023, Tesla a vendu un total de 305 164 véhicules fabriqués en Chine, une augmentation de 66,13% sur un an.