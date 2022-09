Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Vendredi 30 septembre 2022

(AOF) - Altria

Altria Group a déclaré avoir exercé une option pour être libéré des obligations de non-concurrence liées à sa participation dans Juul Labs. Dans une déclaration réglementaire, le fabricant de tabac a indiqué que l'option comprenait le droit de résilier l'accord, si la valeur comptable de son investissement dans Juul ne dépassait pas 10% de sa valeur comptable initiale de 12,8 milliards de dollars.

Boeing

Selon l'agence Reuters, qui a eu accès à un courrier envoyé à Boeing par l'administration fédérale de l'aviation américaine (FAA), le constructeur aéronautique américain n'a pas finalisé toutes les démarches nécessaires à la certification du 737 Max 7 pour décembre. Alors que les modèles 737 MAX 8 et 9 de Boeing sont de plus en plus utilisés dans le monde, les variantes les plus petites et les plus grandes de la famille n'ont pas encore été mises en service commercial. En effet, les Max 7 et 10 sont toujours en attente de certification, la date limite étant fixée à la fin de l'année.

Nike

Nike dévissait de 9% dans les transactions hors séance. Le géant américain des chaussures et accessoires de sport a fait état de profits trimestriels légèrement supérieurs aux attentes mais a dévoilé une forte augmentation des stocks et de faibles marges. Au premier trimestre, clos fin août, son bénéfice net s'établit à 1,5 milliard de dollars et 93 cents par titre, contre 1,9 milliard et 1,16 dollar par action un an auparavant. Les ventes ont totalisé 12,7 milliards de dollars, contre 12,2 milliards.

Développement de l'industrie laitière chinoise

Le gouvernement chinois encourage la consommation de produits laitiers pour améliorer la nutrition et les défenses immunitaires de la population, tout en cherchant à réduire la dépendance du pays aux importations. Souhaitant tourner la page du scandale du lait infantile mélaminé, qui avait affecté 300.000 bébés en 2008, la production de lait repart dans le pays, après dix ans de stagnation. Les grands groupes industriels (Mengniu , Yili, Youran ou Modern Dairy) n'exportent pas et se concentrent sur un marché intérieur, qui croît de 4 à 5 % par an. Ils développent de très grosses fermes et misent fortement sur l'innovation, en investissant quatre fois plus que tous leurs concurrents dans le monde.

Le marché de l'hygiène beauté français ne cesse de reculer

Ces dernières années, les Français ont simplifié leurs routines beauté, ce qui s'est traduit par une baisse de leurs dépenses. Selon Kantar, le poids de l'hygiène-beauté dans les dépenses de produits de grande consommation n'a cessé de diminuer ces cinq dernières années, passant sous la barre des 10%. Ainsi en 2021, les dépenses d'hygiène-beauté ont pesé pour 8,5%. Pour le panéliste NielsenIQ, le développement du télétravail pénalise le secteur car les télétravailleurs diminuent deux fois plus rapidement leurs achats d'hygiène-beauté que la moyenne des français. Cette tendance risque de perdurer en 2022. A cela s'ajoute un autre facteur négatif : avec l'inflation et la perte de pouvoir d'achat, les Français vont certainement réaliser des arbitrages dans leurs dépenses, qui pourraient se faire aux dépens de l'hygiène-beauté.