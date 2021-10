Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Vendredi 29 octobre 2021

(AOF) - Amazon

Grosse déception pour le secteur technologique, Amazon a présenté des résultats décevants, pris en tenaille entre le ralentissement de sa croissance dans l'e-commerce et la hausse des coûts conjuguée à des difficultés d'approvisionnement. Au troisième trimestre, le bénéfice net du cybermarchand et spécialiste du cloud a atteint 3,2 milliards de dollars, soit 6,12 dollars par action, contre 6,3 milliards de dollars ou 12,37 dollars par action, un an plus tôt.

Apple

Apple a présenté hier des revenus décevants en raison de difficultés d'approvisionnement. La firme à la pomme a généré au quatrième trimestre, clos fin septembre, un bénéfice net de 20,55 milliards de dollars, soit 1,24 dollar par action, contre respectivement 12,67 milliards de dollars et 73 cent par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action est conforme aux attentes. Le chiffre d'affaires a pour sa part bondi de près de 29% pour atteindre le niveau record pour un quatrième trimestre de 83,36 milliards de dollars.

Chevron

Chevron a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la flambée des prix de l'énergie. La compagnie pétrolière américaine a réalisé au troisième trimestre 2021 un bénéfice net de 6,11 milliards de dollars, soit 3,19 dollars par action, contre une perte de 207 millions de dollars, soit 12 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,96 dollars, contre un consensus qui le donnait à 2,2 dollars. Les ventes ont bondi de 82,9% à 44,7 milliards. Les analystes visaient 41,2 milliards.

Exxon

Exxon Mobil a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la flambée de l'énergie. La compagnie pétrolière américaine a réalisé au troisième trimestre un bénéfice net de 6,75 milliards de dollars contre une perte de 680 millions un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,58 dollar. Le consensus le donnait à 1,56 dollar. Le chiffre d'affaires a bondi de 59,7% à 73,79 milliards. Wall Street visait 71,13 milliards.

Gilead Sciences

Gilead Sciences a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions annuelles. Au troisième trimestre 2021, la biotech américaine a réalisé un bénéfice net de 2,59 milliards de dollars contre 360 millions un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,65 dollars. Le consensus le donnait à 1,76 dollar. Le chiffre d'affaires a grimpé, passant de 6,58 à 7,42 milliards. Wall Street tablait sur 6,29 milliards.

Facebook

Le PDG et fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé que la société s'appellerait désormais Meta. Ce changement de dénomination est destiné à souligner la priorité qu'il accorde au métaverse – " une nouvelle phase d'expériences virtuelles interconnectées utilisant des technologies telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée ". Il intervient également alors que le réseau social est sur le grill aux Etats-Unis à la suite de la fuite de nombreux documents sur ses pratiques internes.

Starbucks

La séance boursière s’annonce corsée pour Starbucks. La chaîne américaine de cafés a déçu les investisseurs sur un critère clef : les ventes à magasins comparables en Chine. Elles y ont en effet reculé de 7% lors du quatrième trimestre fiscal (clos le 3 octobre), alors que le groupe visait une croissance à peu près stable. L’impact de la résurgence du Covid est en cause. La solide performance du groupe aux Etats-Unis (+22% pour les ventes à magasins comparables) est ainsi reléguée en arrière-plan. En préouverture de Wall Street, le titre Starbucks chute de plus de 6% ce vendredi.