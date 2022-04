Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Vendredi 29 avril 2022

(AOF) - Amazon

Pernod Ricard : Chivas Brothers agrandit ses distilleries Aberlour et Miltonduff

Chivas Brothers, filiale de Pernod Ricard dédiée à ses activités de scotch whisky, annonce aujourd’hui investir 88 millions de Livres Sterling (104 millions d’euros) dans deux de ses distilleries stratégiques de single malt, Aberlour et Miltonduff. Cet investissement permettra de doter ces sites de production implantés dans le Speyside de technologies de distillation plus durable et d’augmenter significativement leurs capacités afin de répondre à la hausse de la demande au niveau mondial.

Honeywell International : le bénéfice et les ventes reculent moins que prévu

Honeywell a réalisé au premier trimestre un bénéfice de 1,13 milliard de dollars, soit 1,64 dollars par action, en baisse par rapport aux 1,45 milliard engendrés un an plus tôt. Hors éléments exceptionnel, le conglomérat a généré un BPA de 1,91 dollar, soit 5 cents de mieux que le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires a reculé de 0,9% à 8,38 milliards, dépassant, lui, le consensus (8,28 milliards), avec des commandes en hausse de 13%. La société vise désormais en 2022un BPA ajusté de 8,5 à 8,8 dollars, contre une précédente fourchette de 8,4 à 8,7.

Intel : les prévisions pour le deuxième trimestre sont plus faibles que prévu

Intel est attendu en baisse à Wall Street en raison de ses perspectives décevantes. Au premier trimestre, le numéro un mondial des semi-conducteurs a vu son bénéfice net flamber de 141% à 8,1 milliards de dollars, soit 1,98 dollar par action. Le bénéfice par action ajusté est, lui, ressorti à 87 cents, dépassant le consensus s'élevant à 80 cents. Le chiffre d'affaires a reculé de 7% à 18,4 milliards de dollars. Il a reculé de 1% en données ajustées à 18,4 milliards de dollars, en ligne les attentes : 18,35 milliards de dollars.

Exxon Mobil rate le consensus après une charge liée à son retrait de Russie

Exxon Mobil a publié un bénéfice net de 5,5 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit 1,25 dollar par action, contre 2,7 milliards, ou 64 cents par action, un an plus tôt. Le BPA ajusté ressort quant à lui à 2,07 dollars, restant en-dessous du consensus FactSet de 2,23 dollars. La major pétrolière a notamment passé une charge de 3,4 milliards de dollars liée à son retrait de Russie. Les revenus ont quant à eux presque doublé pour atteindre 90,5 milliards de dollars, bien au-dessus des attentes du consensus (82,839 milliards).

Chevron profite de la hausse du pétrole mais rate le consensus

Chevron a quasiment multiplié par 4 son bénéfice au premier trimestre 2022, celui-ci grimpant à 6,26 milliards de dollars, soit 3,22 dollars par action, contre 1,38 milliard un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA ressort à 3,36 dollars (contre 90 cents l'an passé), mais est resté sous le consensus FactSet qui anticipait 3,41 dollars. Le chiffre d'affaires a quant à lui bondi de 69,8% à 54,37 milliards de dollars, dépassant ainsi largement le consensus à 51,14 milliards, porté par la hausse des prix du pétrole.

Tesla : Elon Musk cède pour 4 milliards de dollars d’actions

Elon Musk a vendu pour environ quatre milliards de dollars d'actions Tesla mardi et mercredi. Cette cession fait suite à l’accord conclu portant sur le rachat de Twitter pour plus de 40 milliards de dollars, pour lequel Elon Musk doit contribuer pour près de la moitié par apport personnel. L’emblématique entrepreneur a indiqué sur son compte Twitter qu’il ne prévoyait aucune cession supplémentaire. Cela permet au titre Tesla de progresser de 1,9% en préouverture de Wall Street.

Amazon enregistre sa première perte depuis 2015

Amazon devrait ouvrir en forte baisse à Wall Street du fait de résultats et perspectives décevants. Au premier trimestre, le cybermarchand et spécialiste du cloud a essuyé une perte nette de 3,8 milliards de dollars, soit 7,56 dollars par action, contre un profit de 8,1 milliards de dollars ou 15,79 dollars par action, un an plus tôt. Les comptes ont souffert notamment d'une moins-value avant impôt de 7,6 milliards de dollars liée à sa participation dans le constructeur de voitures électriques Rivian Automotive, dont le titre a chuté.

Apple : les contraintes d'approvisionnement font de l'ombre aux bons résultats

Apple a présenté des résultats meilleurs que prévu, mais a averti que les problèmes d’approvisionnement pourraient amputer son chiffre d’affaires de 4 à 8 milliards de dollars sur le trimestre en cours en raison du Covid en Chine. La firme à la pomme a généré au deuxième trimestre, clos fin mars, un bénéfice net de 25,01 milliards de dollars, soit 1,52 dollar par action, contre respectivement 23,63 milliards de dollars et 1,40 par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action a dépassé de 10 cents le consensus Bloomberg.

Klépierre : perspectives 2022 maintenues

Klépierre a confirmé son objectif de dégager un cash-flow net courant par action compris entre 2,30 et 2,35 euros par action en 2022. En se fondant sur les perspectives macroéconomiques actuelles, la foncière spécialisée dans les centres commerciaux dit ne pas avoir identifié la nécessité de réviser ses prévisions financières pour 2022.

Plastic Omnium met la main sur l’activité d’éclairage du groupe indien Varroc

Plastic Omnium a conclu un accord avec le groupe indien Varroc Engineering Limited pour l’acquisition de son activité d'éclairage automobile, Varroc Lighting Systems (VLS), pour une valeur d'entreprise de 600 millions d’euros. L'acquisition sera entièrement autofinancée et payée en numéraire. « VLS, dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à environ 0,8 milliard d'euros en 2021, figure dans le top 10 mondial des fournisseurs d'éclairage automobile », a indiqué Plastic Omnium. La clôture de l'acquisition est prévue au second semestre 2022.

