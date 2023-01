Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street- Vendredi 27 janvier 2023

(AOF) - American Express

American Express est attendu en hausse à la faveur de perspectives favorables et d'augmentation du dividende. Au quatrième trimestre, l'émetteur de cartes de crédit a enregistré un bénéfice net en repli de 9% à 1,57 milliard de dollars, soit 2,07 dollars par action. Le bénéfice par action est cependant ressorti à 13 cents au-dessous du consensus. Ses revenus ont bondi de 17% à 14,18 milliards de dollars alors que Wall Street anticipait 14,22 milliards de dollars.

Chevron

Compagnie pétrolière américaine, Chevron a affiché un bénéfice annuel record de 35,5 milliards de dollars en 2022, soit plus du double en 2021 : 15,6 milliards de dollars (8,14 dollars par action - dilué). Son bénéfice ajusté est de 36,5 milliards de dollars (18,83 dollars par action - dilué) en 2022, contre un bénéfice ajusté de 15,6 milliards de dollars (8,13 dollars par action - dilué) en 2021. De plus, les ventes et autres revenus d'exploitation du groupe pétrolier sont passés de 45,8 à 54,5 milliards de dollars entre le quatrième trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022.

Hasbro

Hasbro, dont l'action est attendue en baisse à l'ouverture, a annoncé anticiper des résultats inférieurs aux attentes au titre du quatrième trimestre. Le géant américain des jouets a par ailleurs formulé son intention de supprimer environ 15% de ses effectifs dans le monde cette année, sur fond de baisse de la demande. La firme américaine anticipe un bénéfice par action de 1,29 à 1,31 dollar sur une base ajustée, contre 1,52 dollar de consensus FactSet. La perte nette est attendue entre 93 cents et 1 dollar par titre.

Intel

Intel est attendu en forte baisse à Wall Street du fait de perspectives extrêmement décevantes. Au quatrième trimestre, le numéro un mondial des semi-conducteurs a essuyé une perte nette de 664 millions de dollars, soit – 16 cents par action, contre un profit de 4,62 milliards de dollars représentant 1,13 dollar par titre, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est, lui, ressorti à 10 cents, un niveau inférieur au consensus de 19 cents. Le chiffre d'affaires a reculé de 32% à 14 milliards de dollars.

Visa

Le spécialiste des moyens de paiement Visa a présenté des profits plus élevés que prévu. Au premier trimestre, clos fin décembre, son bénéfice net a augmenté de 6% à 4,2 milliards de dollars, soit 1,99 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,18 dollars, dépassant le consensus s'élevant à 2,01 dollars. Ses revenus ont augmenté de 12% à 7,9 milliards de dollars, ressortant un peu plus de 3% au dessus du consensus. Ils ont progressé de 15% à taux de changes constants.