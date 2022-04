Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Merdi 26 avril 2022

(AOF) - 3M

Le groupe industriel 3M a dévoilé des profits plus élevés que prévu lors du premier trimestre 2022. Son bénéfice par action a baissé de 18% à 2,26 dollars. Hors éléments exceptionnels, il est cependant ressorti à 2,65 dollars là où le marché anticipait 2,32 dollars. Les ventes ont reculé de 0,3% à 8,8 milliards de dollars contre un consensus de 8,75 milliards de dollars.

Didi

Le projet de Didi Global de coter ses actions à la Bourse de Hong Kong serait suspendu pour une durée indéterminée. C'est du moins ce qu'a rapporté le quotidien South China Morning Post sur la base de sources proches du dossier. Rappelons que " l'Uber chinois " avait annoncé début décembre son intention de se retirer de la place de New York et de poursuivre son aventure boursière à Hong Kong. En préouverture de Wall Street, l'action Didi gagne plus de 1%.

Pepsico

Le spécialiste américain des boissons gazeuses et des snacks, PepsiCo, a relevé sa prévision de croissance grâce à la vigueur de la demande. Au premier trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 4,26 milliards de dollars, soit 3,06 dollars par action, contre respectivement 1,71 milliard et 1,24 dollar un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,29 dollar, soit 6 cents de mieux que le consensus FactSet.

Raytheon

Raytheon recule de plus de 1% en préouverture de Wall Street. A l'issue de résultats mitigés lors du premier trimestre 2022, le groupe américain de défense et sécurité a abaissé son objectif annuel de chiffre d'affaires. Raytheon table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 67,75 et 68,75 milliards de dollars, contre une précédente fourchette de 68,5-69,5 milliards. Cet abaissement découle de l'exposition du groupe à la Russie. En revanche, Raytheon vise toujours un bénéfice par action ajusté compris entre 4,60 et 4,80 dollars cette année.

UPS

UPS a réalisé un bénéfice de 2,66 milliards de dollars au cours du premier trimestre 2022, soit 3,03 dollars par action, en baisse par rapport aux 4,79 milliards enregistrés l'an passé à la même époque. Hors éléments exceptionnels, le BPA ressort à 3,05 dollars, dépassant ainsi le consensus FactSet qui s'élevait à 2,89 dollars. Le chiffre d'affaires s'élèvent quant à lui à 24,38 milliards de dollars, en hausse de 6,4%, pour un consensus de 23,82 milliards. La hausse de 9,5% des tarifs aux Etats-Unis a permis de faire progresser l'activité de livraison de colis aux Etats-Unis de 8%.

Warner Bros Discovery

Pour sa première publication trimestrielle, WBD a fait état d'un bénéfice net de 456 millions de dollars, soit 69 cents par action, au cours du premier trimestre 2022, contre 140 millions un an plus tôt à la même époque. Le consensus FactSet était de 47 cents. Le chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 13,1% à 3,16 milliards de dollars, presque parfaitement conforme au consensus. Il est toutefois à noter que ces chiffres ne concernent que Discovery, WarnerMedia étant exclus du périmètre car la fusion entre les deux entités n'a abouti que début avril.