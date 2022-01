Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Mercredi 5 janvier 2022 information fournie par AOF • 05/01/2022 à 15:00



(AOF) - Alibaba/Tencent sanctionnés par le gendarme chinois des marchés

La principale autorité chinoise de régulation des marchés a annoncé mercredi qu'elle avait infligé des amendes à des unités d'Alibaba Group Holding Ltd, de Tencent Holdings Ltd et de Bilibili Inc pour avoir omis de déclarer correctement une douzaine de transactions, rapporte Reuters.



Amazon et Stellantis ont annoncé ce mardi une série d’accords globaux pluriannuels visant à transformer l’expérience à bord des véhicules. Le constructeur automobile collaborera ainsi avec Amazon pour déployer la technologie et l’expertise software du géant américain au sein de son organisation, notamment pour le développement des véhicules, la création d’expériences connectées à bord et la formation de la prochaine génération d’ingénieurs software automobiles.



AT&T

A l'occasion d'une conférence organisée par Citigroup, Pascal Desroches, le directeur financier d'AT&T, a fait un point sur le nombre d'abonnés du groupe de télécommunication. Sur le quatrième trimestre 2021, il a ainsi comptabilisé 1,3 million de nouveaux abonnés, dont 880 000 pour les abonnements téléphoniques. Sur l'année entière, le gain net d'abonnés dans la téléphonie mobile a atteint 3,2 millions, un record pour le groupe depuis plus de 10 ans.



Beyond Meat/KFC

Le produit goût poulet frit à base de plantes de Beyond Meat sera disponible dans les restaurants KFC aux Etats-Unis la semaine prochaine. Ce poulet végétarien a été baptisé "Beyond Fried Chicken". KFC a testé le produit Beyond Meat en séries limitées dans certains établissements d'Atlanta en août 2019



Boeing

Allegiant Air serait sur le point de commander 50 avions 737 MAX auprès de Boeing. C'est du moins ce qu'a rapporté mardi Reuters sur la base de sources proches du dossier. Ce contrat atteindrait les 5 milliards de dollars au prix catalogue, ajoute le média. En préouverture de Wall Street, ce mercredi, le titre Boeing avance de 0,6%.



Walmart

Walmart a annoncé son intention d'étendre son service de livraison à domicile InHome. Pour cela, le distributeur prévoit d'embaucher plus de 3 000 chauffeurs-livreurs cette année et de constituer une flotte de camionnettes de livraison 100 % électriques, afin de proposer son service à 30 millions de foyers contre 6 millions actuellement.