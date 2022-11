Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Mercredi 30 novembre 2022

(AOF) - Biogen

Biogen est attendu en hausse de 4,0% en avant-Bourse après avoir rendu publics hier des résultats positifs dans un essai clinique de son traitement expérimental contre la maladie d'Alzheimer, développé en collaboration avec le groupe japonais Eisai. Selon le communiqué publié hier, l'essai Clarity AD a montré que le lécanémab permettait un ralentissement de 27% du déclin cognitif par rapport au placebo à 18 mois.

Boeing

Constructeur aéronautique et aérospatial américain, Boeing a remporté un contrat portant sur la livraison de deux ravitailleurs KC-46A Pegasus supplémentaires à la Japan Air Self-Defense Force (JASDF), ce qui porte à six le nombre total d'appareils sous contrat pour le Japon. Conçu pour ravitailler tous les avions militaires alliés et de la coalition compatibles avec les procédures internationales de ravitaillement en vol, le Pegasus éprouvé a effectué plus de 10 000 sorties et livre des millions de livres de carburant chaque mois aux forces alliées du monde entier.

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise a présenté des revenus et des prévisions meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin octobre, le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a essuyé une perte nette de 304 millions de dollars, soit – 23 cents par action, contre un bénéfice net de 409 millions de dollars ou 231 cents par action un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 57 cents, en ligne avec le consensus.

Horizon

Horizon Therapeutics a confirmé les informations de presse selon lesquelles il était engagé dans des discussions " très préliminaires " avec Amgen, Janssen (Johnson & Johnson) et Sanofi, soulignant qu'il n'y a " aucune certitude qu'une offre sera faite sur la société ". Cette société biotech irlandaise, spécialiste des maladies rares et auto-immunes, est attendue en hausse de plus de 30% avant l'ouverture du Nasdaq. Elle affichait une capitalisation de près 18 milliards de dollars à la clôture mardi.

Intuit

Intuit a abaissé son objectif de croissance. Au premier trimestre, clos fin octobre, l'éditeur de logiciels de conseil fiscal a enregistré un profit net de 40 millions de dollars, soit 14 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 228 millions de dollars représentant 82 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, il a dégagé un bénéfice par action de 1,66 dollar, à comparer au consensus Zachs de 1,19 dollar. Le chiffre d'affaires d'Intuit a, lui, augmenté de 29% à 2,6 milliards de dollars.