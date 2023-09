Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Mercredi 27 septembre 2023

(AOF) - Automobile américaine

Le président américain Joe Biden est intervenu hier devant les ouvriers de l'automobile en grève à Wayne (Michigan), soutenant leur demande d'une augmentation de salaire de 40 % et déclarant qu'ils méritaient "beaucoup plus" que ce qu'ils obtenaient actuellement. C'est la selon Reuters la première visite d'un locataire de la Maison Blanche à des travailleurs en grève : elle intervient la veille de la visite prévue de son rival républicain Donald Trump aux mêmes grévistes.

Costco

Costco, dont le titre recule de 2% en avant-Bourse, a fait état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriel supérieurs aux attentes. Pour son quatrième trimestre fiscal, la chaîne de distribution américaine a dégagé un bénéfice ajusté par action de 4,86 dollars, contre 4,7 dollars de consensus et 4,2 dollars un an plus tôt. Le bénéfice net s'élève à 2,16 milliards de dollars, contre 1,87 milliard de dollars et les revenus s'élèvent à 78,9 milliards de dollars, légèrement au-dessus du consensus , contre 72,1 milliards de dollars.

Rivian

Rivian est attendu en hausse en avant-Bourse, le constructeur de véhicules électriques envisageant de recourir à un modèle par abonnement pour monétiser certaines fonctions de ses voitures. Selon la presse américaine, Le PDG de Rivian, RJ Scaringe, invité hier à la Code conference de Los Angeles, a impressionné les investisseurs par sa sérénité face à la concurrence de Tesla. " Il est formidable qu'un tel produit existe dans le monde " a-t-il déclaré, interrogé sur le Cybertruck de Tesla.

Wells Fargo

La société de capital-investissement Centerbridge Partners et Wells Fargo & Company ont annoncé la mise en place d'une alliance stratégique axée sur les prêts directs aux entreprises nord-américaines de taille intermédiaire. Un fonds pouvant leur prêter plus de 5 milliards de dollars sera lancé. Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) et British Columbia Investment Management Corporation fourniront également des financements. Wells Fargo sera un investisseur minoritaire dans ce fonds.