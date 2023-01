Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Mercredi 25 janvier 2023

(AOF) - Abbott

Le laboratoire pharmaceutique américain Abbott publie un chiffre d'affaires de 10,1 milliards de dollars au quatrième trimestre, meilleur que le consensus Factset de 9,6 milliards, et un bénéfice ajusté par action à 1,03 dollar contre un consensus de 93 cents. Le groupe souligne que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, qui a subi l'impact négatif d'une baisse prévue des ventes liées au test Covid-19, a diminué de 12,0 % sur une base publiée et de 6,1 % sur une base organique, qui exclut l'impact des devises étrangères.

AT&T

L'opérateur télécoms et groupe de médias AT&T a présenté des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action au titre des activités poursuivies a atteint 61 cents, soit 5 cents de mieux que le consensus. Son chiffre d'affaires a progressé de 0,8% à 31,3 milliards de dollars, ressortant sous les attentes : 31,50 milliards de dollars. AT&T revendique 656 000 nouveaux abonnés à forfait, les plus rentables. Une bonne surprise, les analystes en attendaient 644 800.

Boeing

Les résultats de Boeing au quatrième trimestre sont décevantes. Le constructeur aéronautique accuse une perte de 663 millions de dollars contre une perte de 4,16 milliards de dollars, un an plus tôt. La perte par action ajustée est ressortie à 1,75 dollar Toutefois, le groupe affiche sur cette période un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars (+35%) et a généré 3,5 milliards de dollars de flux de trésorerie d'exploitation en raison de l'augmentation des livraisons commerciales et du calendrier des recettes et des dépenses.

Microsoft

Très attendus après les nombreuses annonces de licenciements dans la tech, les profits du Microsoft ont dépassé les attentes. Les revenus du spécialiste des logiciels et du cloud ont cependant déçu tandis que la poursuite du ralentissement d'Azure (cloud commercial), qui va persister, inquiète. Au deuxième trimestre, clos décembre, le géant de l'informatique a vu son bénéfice net reculer de 12% à 16,43 milliards de dollars, soit 2,20 dollars par action.

News Corp

Rupert Murdoch a indiqué qu'il renonçait à une fusion entre les deux géants américains des médias qu'il contrôle. " Une combinaison n'est pas optimale pour les actionnaires de Fox et de News Corp à l'heure actuelle ", a fait savoir le magnat des médias dans un communiqué. Ces derniers mois, ce projet s'était heurté à l'opposition des actionnaires des deux entités. Pour rappel, NewsCorp possède des géants du monde des médias comme le Wall Street Journal, le New York Post ou encore Dow Jones.

Texas Instruments

Texas Instruments est attendu dans le rouge à Wall Street après avoir présenté des objectifs décevants. Au premier trimestre, Texas Instruments vise un bénéfice par action compris entre 1,64 et 1,90 dollar pour des revenus situés entre 4,17 et 4,53 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Bloomberg anticipent respectivement 1,86 dollar et 4,41 milliards de dollars. Au quatrième trimestre, le fabricant de semi-conducteurs a vu son bénéfice net bondir reculer de 8% à 1,96 milliard de dollars, soit 2,13 dollars par action.