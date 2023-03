Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Mercredi 1er mars 2023

(AOF) - AMC Entertainment

AMC Entertainment , dont l'action a reculé de 7% avant l'ouverture, a enregistré une baisse de plus de 15% de son chiffre d'affaires et creusé ses pertes au quatrième trimestre. La perte ajustée de la chaîne de salles de cinéma s'est élargie à 0,14 cents par action diluée, contre 0,06 cents un an plus tôt, les analystes s'attendant à une perte de 0,22 dollar

Chevron

La compagnie pétrolière Chevron a annoncé qu'elle allait maintenir ses prévisions de dépenses d'investissement organiques annuelles de 13 à 15 milliards de dollars jusqu'en 2027. Elle confirme sa prévision de croissance annuelle de la production de pétrole et de gaz de plus de 3 % d'ici 2027. Le groupe va prolonger aussi son objectif de rendement des capitaux employés de 12 % jusqu'en 2027 à 60 dollars de Brent.

HP

HP Inc a présenté des résultats en repli du fait des difficultés du marché des PC, mais un peu moins que prévu. Au premier trimestre, clos fin janvier, la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes a vu son bénéfice net chuter de 55% à 487 millions de dollars, soit 49 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice a atteint 75 cents par action, dépassant de 1 cent le consensus. Son chiffre d'affaires a chuté de 18,8% à 13,8 milliards de dollars contre la prévision de marché de 14,12 milliards de dollars.

Novavax

Novavax est attendu en très forte baisse (-23%) en pré-marché à Wall Street après que la biotech américaine a mentionné dans ses résultats une longue série de " risques et incertitudes " qui pourraient peser sur ses perspectives 2023. Sa perte nette du quatrième trimestre 2022 s'établit à 182 millions de dollars, contre une perte nette de 846 millions de dollars pour la même période en 2021, pour un chiffre d'affaires total de 357 millions de dollars, en croissance de 61 % par rapport à 2021, mais inférieur au consensus de 383 millions.

Rivian

Rivian est attendu en baisse de plus de 8% en pré-marché à Wall Street après avoir présenté des perspectives inférieures aux attentes et annoncé le rappel de 12 700 véhicules en raison d'un problème de ceinture. La production de 2023 serait de 50 000 véhicules et la marge brute de l'exercice devrait rester négative indique le groupe dans sa " lettre aux actionnaires ". Le constructeur de véhicules électriques table sur un Ebitda ajusté de – 4,3 milliards de dollars.

Tesla

Tesla est attendu en légère hausse à Wall Street en pré-marché (+0,28%) après que le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a confirmé que le constructeur s'installerait à Monterrey, dans le Nuevo León dans le nord du pays. Le gouvernement mexicain a précisé que le site de production prévu couterait quelque 5 milliards de dollars.