Les valeurs à suivre aujourd'hui à wall Street - Mercredi 18 mai 2022

(AOF) - Lowe's

Lowe's a réalisé un bénéfice trimestriel de 2,33 milliards de dollars, soit 3,51 dollars par action, contre 2,32 milliards l'an passé, pour un consensus FactSet de 3,22 dollars par action. Pour le trimestre se terminant au 29 avril, les ventes de l'enseigne de bricolage et d'équipement de la maison ont reculé de 3,1% pour tomber à 23,66 milliards. C'est un peu moins que le consensus qui visait 23,77 milliards. Les ventes à périmètre comparable ont reculé de 4% contre des attentes de -2,5%, dont -3,8% aux Etats-Unis (consensus à -4,2%).

Microsoft

Microsoft lance une initiative permettant aux entreprises européennes spécialisées dans le cloud d'héberger plus facilement ses produits Microsoft. L'éditeur de logiciels informatiques offrira également une plus grande souplesse en matière de licences aux clients européens, indique la presse. Le français OVHcloud affirmait l'année dernière que les conditions d'octroi de licences logicielles de Microsoft le désavantageaient pour l'utilisation de produits Microsoft.

Target

Target a publié un bénéfice de 1,01 milliards de dollars au cours du trimestre s'achevant au 30 avril, contre 2,1 milliards l'an passé à la même époque. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice s'est élevé à 2,19 dollars par action, loin du consensus FactSet qui le voyait à 3,07 dollars. La marge brute s'est contractée de 4,2 points à 26,7% en raison de la hausse des coûts. Les ventes de l'enseigne de distribution low cost ont progressé de 4% à 25,17 milliards de dollars, contre un consensus de 24,48 milliards. Cela inclut une croissance de 3,3% à périmètre comparable (consensus à +0,9%).

Magasins de centres-villes : une inquiétante baisse de la fréquentation

Entre 2013 et 2021 la fréquentation des magasins en centres-villes a chuté de quasiment 40%. Cette baisse atteint 29,4% pour les centres commerciaux sur cette même période. Procos souligne que ce mouvement résulte notamment de la multiplication de l’offre et du développement de l’e-commerce. Ce sont les petits centres-villes et les méga-centres commerciaux qui sont les plus résistants. Les premiers répondent aux besoins de proximité et les seconds exercent une force d’attraction à l’échelle régionale. Avec les Assises du commerce de décembre 2021, le gouvernement a lancé trois semaines de réflexions pour dessiner une vision à l’horizon 2030 et soutenir les investissements nécessaires aux transitions digitale et environnementale.