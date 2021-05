Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mercredi 12 mai 2021

(AOF) - AMAZON

La cour de justice européenne a donné raison à Amazon, qui contestait la conclusion de la Commission européenne selon laquelle une décision fiscale anticipative émise par le Luxembourg en 2003 (et reconduite en 2011), avait réduit l'impôt payé par Amazon, et ce sans aucune justification valable. Bruxelles jugeait que le cybermarchand avait reçu des avantages fiscaux indus pour un montant d'environ 250 millions d'euros.

ELECTRONIC ARTS

Electronic Arts a présenté des résultats meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin mars, le concurrent d'Ubisoft a généré un bénéfice net de 76 millions de dollars, soit 26 cents par action, contre un profit de 418 millions de dollars, représentant 1,43 dollar par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,23 dollar, soit 17 cents de plus que le consensus.

MODERNA

Moderna a signé un nouvel accord avec l'Australie pour lui fournir 25 millions de doses de son vaccin contre le Covid-19. La biotech américaine livrera cette année 10 millions de doses de son vaccin "traditionnel" et 15 millions de doses de son nouveau vaccin contre les variants en 2022.

NOVAVAX

Selon une source de marché, JPMorgan a dégradé sa recommandation sur Novavax de Surpondérer à Neutre. Lundi, Novavax a annoncé que son projet d'approbation de son vaccin contre le Covid-19 prendrait du retard par rapport à son calendrier initial. Fin mars, la biotech américaine avait déjà fait part de retard du fait d'un manque de matières premières pour assurer la production des doses, ce qui l'avait poussée à reporter de plusieurs semaines de la signature d'un contrat de livraisons de doses de son vaccin à l'Union européenne.

WENDY'S

A l'issue d'un solide début d'année, Wendy's a relevé ses objectifs annuels. La chaîne américaine de restauration rapide vise désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 72 et 74 cents et une croissance de ses ventes globales comprise entre 8% et 10%. Le consensus FactSet tablait sur un bénéfice par action ajusté de 69 cents et une croissnce des ventes de 4,8%.