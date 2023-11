Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Mardi 21 novembre 2023

(AOF) - Agilent

Le spécialiste des matériels de test dans le domaine des sciences de la vie Agilent a dévoilé des résultats meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin octobre, le groupe a généré un bénéfice net de 475 millions de dollars, soit 1,62 dollar par action, contre respectivement 368 millions de dollars et 1,23 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 1,38 dollar, soit 44 cents de plus que le consensus. Le chiffre d'affaires a reculé de 8,7% à 1,69 milliard de dollars alors que le marché visait 1,68 milliards.

Best Buy

Le distributeur spécialisé dans les produits électroniques grand public Best Buy a réduit ses prévisions annuelles de revenus. Au troisième trimestre, clos fin avril, le groupe a enregistré un bénéfice net de 263 millions de dollars, soit 1,21 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 277 millions de dollars, soit 1,22 dollar par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 1,29 dollar, soit 11 cents de mieux que le consensus.

Kohl's

Au titre de son troisième trimestre fiscal, Kohl's indique que ses ventes nettes ont diminué de 5,2 % pour s’établir à 3,8 milliards de dollars. La marge brute en pourcentage des ventes nettes est ressortie 38,9%, en augmentation de 158 points de base. Le bénéfice net de la chaîne de grands magasins s’est établi à 59 millions de dollars, soit 0,53 dollar par action diluée, comparé à un bénéfice net de 97 millions de dollars, ou 0,82 dollar par action diluée, l’année précédente à la même période.

Lowe's

Lowe's a dégagé au troisième trimestre un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars et un bénéfice par action (BPA) dilué de 3,06 dollars. Il y a un an, à la même période le bénéfice net était de 866 millions de dollars et le BPA de 0,25 dollar. Ses ventes sur cette période se sont élevées à 20,5 milliards de dollars contre 23,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2022. Sa marge brute est passée en un an de 7,81 à 6,89 milliard de dollars. Suite à ces résultats trimestriels mitigés, le numéro deux américain du bricolage a abaissé ses prévisions annuelles 2023.

Medtronic

Medtronic est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel pour la deuxième fois de l'année, misant sur une demande accrue pour ses dispositifs médicaux. Le groupe s'attend désormais à un bénéfice compris entre 5,13 et 5,19 dollars par action en 2024, contre une fourchette de 5,08 à 5,16 dollars précédemment. Les revenus sont anticipés en progression de 4,75% contre 4,5% auparavant.

Morgan Stanley

Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP) a annoncé une prise de participation majoritaire dans UltraEdge, fournisseur indépendant de services distribués de datacenters en colocation et propriété d’Altice via sa filiale à 100%, SFR. UltraEdge possède 257 datacenters interconnectés via le réseau de fibre optique national de SFR. Les infrastructures passives et l'équipement des datacenters seront transférés à UltraEdge, les serveurs et l'équipement actif seront conservés par SFR

Zoom

Zoom a relevé ses prévisions de profits annuels après avoir enregistré des bénéfices meilleurs que prévu. Le groupe américain de vidéoconférence a enregistré au troisième trimestre, clos fin octobre, un bénéfice net de 141,2 millions de dollars, ou 45 cents par action contre un bénéfice net de 48,4 millions de dollars, soit 16 cents par titre, un an plus tôt. Le bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, s'est établi à 1,29 dollar. Le consensus le donnait à seulement 1,10 dollar. Le chiffre d'affaires a progressé de 3,2% à 1,137 milliard contre un consensus de 1,12 milliard.