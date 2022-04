Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Mardi 19 avril 2022

(AOF) - Hasbro

Hasbro a levé le voile mardi sur ses résultats du premier trimestre 2022. Ainsi, le fabricant américain de jeux et jouets a publié un bénéfice net de 61,2 millions de dollars sur la période, ou 44 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 116,2 millions de dollars, ou 84 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 57 cents, décevant les prévisions du consensus FactSet (62 cents).

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson a dévoilé des résultats trimestriels contrastés et abaissé ses prévisions annuelles en raison des perspectives incertaines pour ses ventes de vaccins contre le Covid. Au premier trimestre 2022, le laboratoire pharmaceutique a réalisé un bénéfice net en baisse de 17% à 5,15 milliards de dollars. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,67 dollars, au-dessus du consensus qui le donnait à 2,58 dollars. Mais, le chiffre d'affaires a progressé de seulement 0,5% à 23,43 milliards contre un consensus de 23,62 milliards.

Lockheed Martin

Lockheed Martin a dévoilé mardi ses résultats au titre du premier trimestre 2022. Ainsi, le groupe américain de défense et sécurité a publié un bénéfice net de 1,7 milliard de dollars sur la période, ou 6,44 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars, ou 6,56 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet visait 6,11 dollars par action. Pour sa part, le chiffre d'affaires de Lockheed Martin s'établit à 14,96 milliards de dollars au premier trimestre 2022, en baisse de 8% sur un an, ce qui déçoit les attentes du marché (15,58 milliards de dollars).

Twitter

Apollo Global Management envisage de participer à une offre de rachat de Twitter, selon des personnes proches du dossier cité par le Wall Street Journal, après qu'Elon Musk propose 43 milliards de dollars pour le réseau social. Apollo aurait mené des discussions sur le soutien à une éventuelle opération sur Twitter et pourrait fournir à Elon Musk ou à un autre acquéreur potentiel, comme la société de capital-investissement Thoma Bravo LP, des fonds propres ou de la dette pour soutenir une offre.