Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Lundi 7 août 2023

(AOF) - Berkshire Hathaway

La société d'investissement dirigée par Warren Buffett Berkshire Hathaway a dégagé au deuxième trimestre 2023 un bénéfice net à hauteur de 35,9 milliards de dollars. Il y a un an à la même période, le groupe accusait une perte de 43,6 milliards de dollars. Sur le premier semestre, l'entreprise affiche un bénéfice net de 71,4 milliards de dollars contre une perte de 38 milliards de dollars au premier semestre 2022. Sur ce second trimestre, son bénéfice d’exploration est de 10 milliards de dollars contre 9,4 milliards il y a un an.

Campbell Soup

Multinationale agroalimentaire américaine, Campbell Soup a conclu un accord pour l'acquisition de Sovos Brands, Inc. pour 23 dollars par action en numéraire, ce qui représente une valeur d'entreprise totale d'environ 2,7 milliards de dollars. Entreprise agroalimentaire, Sovos Brands a réalisé un chiffre d'affaires net annuel ajusté de 8,37 milliards de dollars en 2022. Ce groupe offre une variété de produits haut de gamme : sauces pour pâtes, soupes, entrées surgelées, pizzas surgelées ou encore yaourts sous les marques Rao's, Michael Angelo's et Noosa.

Icahn Enterprises

Icahn Enterprises a fait savoir qu'elle avait été contactée par la Securities and Exchange Commission (SEX), le gendarme boursier américain, qui recherche des informations sur la société. La société de portefeuille diversifiée a réduit sa distribution trimestrielle de 50% et a fait état d'une perte plus importante pour le deuxième trimestre par rapport à l'année dernière. Elle a déclaré une distribution de 1 dollar par unité de dépôt, en baisse par rapport à son taux précédent de 2 dollars.

KKR

OHB SE, entreprise allemande spécialisée dans l'espace et la technologie, signe un accord d'investissement avec le fonds d'investissement américain KKR, et la Fondation familiale Fuchs (actionnaire majoritaire d'OHB), ainsi qu'avec des véhicules d'investissement contrôlés par la famille Fuchs. Les accords comprennent une offre publique d'achat volontaire pour toutes les actions en circulation de OHB à un prix de 44 euros par action et un accord séparé sur une augmentation de capital de 10%.

Tyson Foods

Au troisième trimestre 2023, Tyson Foods affiche une perte d'exploitation de 350 millions de dollars contre un bénéfice d'exploitation il y a un an à la même période. Sur ce trimestre, il affiche une perte par action à 1,18 dollar contre un bénéfice par action à 2,07 dollars. Sur les 9 premiers mois d'activité de l'année 2023, la société agroalimentaire américaine voit passer en un an son bénéfice d'exploitation de 3,64 milliards de dollars à 68 millions de dollars. Sur ce trimestre, ses revenus ont diminué passant de 13,49 à 13,14 milliards de dollars en un an.