Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Lundi 6 novembre 2023

(AOF) - Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway a dévoilé vendredi soir une lourde perte nette et une forte amélioration de son résultat opérationnel au troisième trimestre. La société d'investissement de Warren Buffett a enregistré une perte nette de 12,77 milliards de dollars, ou -8824 dollars par action de classe A, contre une perte de 2,8 milliards de dollars, soit -2798 dollars par action de classe A, un an plus tôt. Une règle comptable contraint la société à enregistrer les moins ou plus-values latentes sur son portefeuille de titres et de produits dérivés.

BioNtech

BioNtech est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street malgré une forte chute de ses résultats trimestriels sur un an. Le laboratoire pharmaceutique affiche un bénéfice par action dilué de 0,67 dollar contre 6,98 dollars en 2022 (1,94 dollar contre 27,70 dollars sur neuf mois). Ses revenus sont tombés à 895,3 millions de dollars contre 3,46 milliards de dollars, un an plus tôt.

Birkenstock

Plusieurs brokers ont entamé le suivi de Birkenstock, le célèbre fabricant de sandales qui est entré en Bourse à New-York en octobre. Morgan Stanley est à Pondération en ligne avec un objectif de cours de 41 dollars. S'il reconnaît que la société possède un certain nombre d'attraits de point de vue financier, il considère qu'ils sont en grande partie pris en compte dans les cours. Jefferies est pour sa part à l'Achat, ciblant 50 dollars.

Dish Network

Dish Network reculait de près de 6% en avant-Bourse après que le groupe de télévision par satellite a publié une perte inattendue au titre du troisième trimestre, ressortant à 26 cents par action contre un consensus d'un bénéfice par action de 5 cents ". L'activité du groupe est mise à mal par les clients qui "coupent le cordon" en faveur des services de streaming comme Netflix et Disney+. Les abonnés de Dish Network à la télévision payante, qui comprennent les clients de Dish TV et de Sling TV, ont chuté de 64000 au cours des trois mois précédant septembre, comparé à un consensus de -39620.

KKR

Telecom Italia (TIM) a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé l'offre du fonds américain KKR pour le rachat de son réseau de téléphonie fixe, valorisé à 18,8 milliards d'euros. Vivendi, premier actionnaire de l'opérateur italien à hauteur de 23,75% du capital, a regretté "profondément que le Conseil d'administration de Telecom Italia ait accepté l'offre de KKR pour l'acquisition du réseau, sans avoir préalablement informé et sollicité le vote des actionnaires de TIM, enfreignant ainsi les règles de gouvernance applicables"

Tesla

Tesla est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après qu'une source a déclaré à l'agence de presse Reuters que le groupe d'Elon Musk prévoit de construire une voiture à 25000 euros en Europe, dans son usine allemande située près de Berlin. Ce projet de véhicule électrique abordable est dans les tuyaux depuis plusieurs années, avec pour objectif une adoption massive de ses voitures.

Tyson Foods

Le groupe alimentaire Tyson Foods a rappelé près de 13,6 tonnes de nuggets de poulet entièrement cuits, en forme de dinosaure, par mesure de prudence. "Un nombre limité de consommateurs ont déclaré avoir trouvé de petites pièces de métal dans le produit", a déclaré samedi dans un communiqué l'entreprise. Aucun autre produit de la marque Tyson n'est concerné, a précisé le groupe. Ce produit a été fabriqué sur un seul site le 5 septembre 2023.