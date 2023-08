Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Lundi 21 août 2023

(AOF) - Citigroup

La directrice générale de Citigroup, Jane Fraser, envisage de démanteler la plus grande division de la banque, affirme le Financial Times. Ce plan consisterait à scinder la division Clients institutionnels - qui a généré près des trois quarts des 14,8 milliards de dollars de bénéfice net de Citi - en ses trois principaux segments d'activité : la banque de financement et d'investissement, les marchés mondiaux et les services de transaction.

Dupont de Nemours

Dupont de Nemours est attendu en légère hausse en pré-marché à Wall Street après que le chimiste américain a annoncé la vente de 80,1% de son activité de production de résines delrin à la société de capital-investissement The Jordan Company pour environ 1,25 milliard de dollars. Le delrin est une résine dotée d'une grande résistance à la traction, qui en fait un substitut de choix pour les pièces métalliques dans des produits allant des roues dentées aux stylos à insuline.

Nikola

Nikola est attendu en baisse de plus de 13% en pré-marché à Wall Street après l'annonce vendredi du départ de Carey Mendes, ancien de BP qui dirigeait depuis un an ses activités énergie : il a notamment signé un accord pour obtenir un financement pour 50 stations de ravitaillement en hydrogène. Le constructeur a de plus annoncé jeudi le rappel de ses camions électriques Tre après qu'une enquête l'accuse d'avoir causé un incendie à son siège de Phenix à cause d'un problème de batterie.

Palo Alto

Palo Alto Networks, spécialiste de la sécurité des réseaux, a dévoilé des perspectives meilleures que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin juillet, de l’exercice 2023, le groupe a enregistré un bénéfice net de 227,7 millions de dollars, soit 64 cents par action, contre un profit de 3,3 millions de dollars, ou 1 cent par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, son bénéfice par action s’est élevé à 1,44 dollar, dépassant de 15 cents le consensus. Le chiffre d'affaires a augmenté de 26% à 2 milliards de dollars.

Permian Resources

Société pétrolière et gazière indépendante, Permian Resources acquerra Earthstone Energy dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 4,5 milliards de dollars, y compris la dette nette d'Earthstone. Selon les termes de la transaction, chaque action ordinaire d'Earthstone sera échangée contre un ratio fixe de 1,446 action ordinaire de Permian. Permian émettra environ 211 millions d'actions ordinaires. Après la clôture, les actionnaires actuels de Permian détiendront environ 73% de la société combinée et les actionnaires d'Earthstone en détiendront environ 27%.