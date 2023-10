Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Lundi 16 octobre 2023

(AOF) - Ford

Ford Motor a annoncé vendredi qu'il allait supprimer temporairement l'une des trois équipes de l'usine du Michigan qui fabrique son pick-up électrique F-150 lightning, en invoquant de multiples contraintes, notamment des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Le numéro deux américain de l'automobile a précisé que ces suppressions touchant quelque 700 postes n'étaient pas liées à la grève des travailleurs de l'automobile (United Auto Workers) qui affecte plusieurs sites depuis plusieurs

semaines.

Illumina

Illumina a annoncé vendredi qu'elle céderait le fabricant de tests de dépistage du cancer Grail dans 12 mois, selon les termes de l'ordonnance de la Commission européenne, en cas d'échec de son recours engagé devant la CJUE (Cour de justice de l'Union européenne). Le groupe américain maintient que la Commission de Bruxelles " n'est pas compétente " pour juger de cette acquisition. La transaction de 7,1 milliards de dollars a été rejetée par Bruxelles parce qu'Illumina aurait intérêt à empêcher les rivaux de Grail d'accéder à sa technologie.

KKR

Telecom Italia (TIM) a annoncé avoir reçu aujourd'hui de KKR une offre ferme sur ses activités de réseau fixe, y compris FiberCop. En ce qui concerne la participation de TIM dans Sparkle, son unité de câbles-sous marins, KKR a formulé une nouvelle offre non contraignante, dans l'attente de la transmission d'une offre contraignante dans un délai de 4 à 8 semaines, à la fin des activités de due diligence en cours, et en demandant une période d'exclusivité jusqu'au 20 décembre prochain.

Lululemon

Lululemon Athletica remplacera Activision Blizzard dans le S&P 500. Microsoft, qui fait partie du S&P 500 et du S&P 100, a acquis Activision Blizzard dans le cadre d'une transaction conclue vendredi 13 octobre. Hubbell Inc, qui fait partie du S&P MidCap 400, remplacera pour sa part Organon & Co. dans le S&P 500. Ces changements prendront effet avant l'ouverture des marchés le mercredi 18 octobre.

Manchester United

Manchester United chute de plus de 12% en pré-Bourse alors que le cheikh du Qatar, Jassim bin Hamad al Thani, a informé la famille Glazer, propriétaire du club de football britannique, qu'il n'améliorera pas son offre d'acquisition pour plus de 6 milliards de dollars, ont fait savoir des sources proches du dossier. De son côté, le président d'Ineos Jim Ratcliffe, propose de payer plus de 1,5 milliard de dollars pour une participation de 25% dans la société.

Novavax

Novavax est attendue en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé que les régulateurs de l'Union européenne ont reporté leur décision d'approuver ou non son vaccin Covid-19 adapté au variant XBB : l'Agence européenne des médicaments (EMA) a demandé à Novavax davantage d'informations sur le vaccin. "Dans le cadre du processus d'examen en cours, le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA a posé des questions supplémentaires auxquelles nous répondons rapidement", a déclaré Novavax dans un communiqué envoyé par courriel à Reuters.

Pfizer

Pfizer est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir réduit vendredi de 13 % ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année et annoncé un plan d'économies de 3,5 milliards de dollars en raison des ventes plus faibles que prévu de son vaccin et de son traitement anti-Covid-19. Le bénéfice par action dilué ajusté est attendu entre 1,45 et 1,65 dollar pour 2023 contre 3,25 à 3,45 dollars prévus initialement, pour un chiffre d'affaires attendu entre 58 et 61 milliards de dollars contre 67 à 70 milliards prévus au départ.