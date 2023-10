Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Le lundi 9 octobre 2023

(AOF) - Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb a annoncé l'acquisition de la biotech américaine Mirati pour 58,00 dollars par action, soit une valeur nette de 4,8 milliards de dollars et jusqu'à 5,8 milliards de dollars, alors que c'est Sanofi qui était attendu comme repreneur de la société en fin de semaine dernière. L'acquisition apporte notamment le produit phare de Mirati, baptisé Krazati (adagrasib), approuvé par la FDA pour le traitement de certains cancers du poumon.

Citi

Citi a annoncé aujourd'hui qu'elle avait accepté de vendre à HSBC Bank China son activité de gestion de patrimoine en Chine, y compris les clients, les actifs sous gestion (AUM) et les dépôts. La transaction porte sur un total de dépôts et d'actifs sous gestion d'environ 3,6 milliards de dollars. Les conditions de l'opération n'ont pas été divulguées et la transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024.

Compagnies aériennes américaines

Les compagnies aériennes américaines United Airlines, American Airlines et Delta sont attendues en baisse en pré-marché à Wall Street à l'instar de leurs concurrentes européennes, après que la flambée de violence au Proche-Orient les a amenées à interrompre leurs liaisons avec l'État hébreu. Elles devraient également souffrir de la hausse des cours du pétrole provoquée par le conflit .

Ford

Ford a annoncé vendredi son intention de supprimer 495 postes supplémentaires dans l'Ohio et le Michigan en invoquant l'impact de la grève des salariés représentés par le syndicat des travailleurs américains de l'automobile United Auto Workers. Le syndicat a par ailleurs annoncé avoir obtenu de General Motors l'engagement d'inclure dans l'accord-cadre national la production de batteries pour véhicules électriques. " C'est un signe clair que notre grève ‘Stand Up' fonctionne " commente la centrale syndicale.

Tesla

Tesla est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir vendu 74.073 véhicules électriques fabriqués en Chine en septembre, un chiffre en baisse de 10,9% par rapport à l'année précédente, selon les données publiées dimanche par la CPCA (China Passenger Car Association), une fédération automobile de l'Empire du Milieu. Le constructeur automobile américain a par contre enregistré en aout une hausse de 9,3 % de ventes de véhicules fabriqués en Chine par rapport à l'année précédente.

Walt Disney

Walt Disney est attendu en hausse alors que selon le Wall Street Journal dimanche, le fonds Trian Fund Management a accru sa participation dans le groupe de divertissement américain et compte réclamer plusieurs sièges à son conseil d'administration, notamment pour son dirigeant Nelson Peltz. Le fonds Trian est désormais l'un des plus importants actionnaires de Disney avec une participation de plus de 2,5 milliards de dollars après avoir augmenté sa participation de 6,4 millions d'actions à la fin du deuxième trimestre à plus de 30 millions d'actions, selon le WSJ.