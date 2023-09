Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Jeudi 7 septembre 2023

(AOF) - American Eagle Outfitters

American Eagle Outfitters accuse un recul de 3,5% en pré-Bourse. A la faveur d'une demande robuste, la chaîne américaine de vêtement a dégagé, au titre du deuxième trimestre, un bénéfice net de 48,57 millions de dollars contre une perte nette de 42,47 millions de dollars l'année précédente. La firme américaine, dont l'action a augmenté de 45% depuis le début du trimestre, a publié un BPA de 25 cents contre un consensus de 16 cents. Le chiffre d'affaires est ressorti à 1,20 milliard de dollars contre 1,19 milliards un an plus tôt.

Apple

Après avoir déjà cédé 3,6% hier, l'action Apple est attendue en repli de plus de 3%. La Chine a ordonné aux fonctionnaires des agences du gouvernement central de ne pas utiliser les iPhone d'Apple et d'autres appareils de marque étrangère dans le cadre de leur travail et de ne pas les apporter au bureau, avait révélé hier le Wall Street Journal citant des personnes proches du dossier. Bloomberg affirme aujourd'hui que Pékin pourrait étendre l'interdiction de l'utilisation des iPhone aux agences soutenues par le gouvernement et aux entreprises publiques.

BlackBerry

Le groupe spécialisé dans les logiciels et les services permettant de gérer et de sécuriser les réseaux mobiles, BlackBerry, a prévenu que ses revenus seraient en forte baisse au deuxième trimestre. Ils sont attendus à environ 132 millions de dollars contre 168,9 millions de dollars, un an auparavant. Sur ce montant, 80 millions de dollars viendront de ses activités de sécurité et 49 millions de dollars de l'Internet des objets.

Gamestop

Gamestop est attendu en légère baisse en pré-marché à Wall Street après la publication par le groupe d'un chiffre d'affaires du deuxième trimestre supérieur aux attentes, à 1,163 milliard de dollars (contre 1,14 milliard de dollars anticipé), tiré par une forte demande de jeux vidéo et d'objets de collection. La perte nette ajustée par action de l'éditeur est limitée à 0,03 dollar alors qu’elle était attendue à 0,14 dollar. La perte était de 35 cents par titre, un an auparavant. Les liquidités et équivalents de Gamestop atteignent 1,195 milliard de dollars à l'issue du trimestre.