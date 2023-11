Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Jeudi 30 novembre 2023

(AOF) - Automobile américaine

"Les travailleurs de l'automobile de plus d'une douzaine de constructeurs automobiles non syndiqués ont annoncé des campagnes simultanées à travers les Etats-Unis pour rejoindre l'UAW". La fédération syndicale américaine annonce une "campagne de syndicalisation" en direction de près de 150 000 travailleurs de l’automobile employés chez au moins treize constructeurs. Elle dénonce les "nombreux constructeurs automobiles non syndiqués" qui "ont recours à une combinaison d'employés à temps plein, temporaires et contractuels pour diviser la main-d'œuvre et faire baisser les salaires".

Occidental Petroleum

Selon le Wall Street Journal, l'entreprise pétrolière et gazière Occidental Petroleum aurait entamé des négociations pour acheter CrownRock, un producteur d'énergie au Texas et du Nouveau-Mexique. La possible opération pourrait valoriser CrownRock plus de 10 milliards de dollars, dette comprise d'après le quotidien financier américain. CrownRock est une filiale de CrownQuest, fondée par Tim Dunn en 1996 et qui exploite les puits du groupe. Il est né d'une coentreprise entre CrownQuest et la société de capital-investissement Lime Rock en 2007.

PVH

PVH, maison-mère de Tommy Hilfiger et de Calvin Klein, est attendu en baisse ce jeudi après ses comptes du troisième trimestre. L'entreprise de vêtements a dégagé sur la période un chiffre d'affaires de 2,36 milliards de dollars, en hausse de 4% mais ressortant inférieur au consensus de 2,41 milliards de dollars. Le BPA ajusté s'est établi à 2,66 dollars, dépassant les 2,43 dollars estimés. Pour le quatrième trimestre, PVH prévoit un bénéfice ajusté de 3,45 dollars par action, en deçà des estimations de 3,51 dollars par action.

Salesforce

Le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance, Salesforce, devrait nettement progresser grâce au nouveau relèvement de ses objectifs annuels. Au troisième trimestre, clos fin octobre, de l'exercice 2024, la firme américaine a généré un bénéfice net de 1,224 milliard de dollars, soit 1,25 dollar par action, contre un profit de 210 millions de dollars un an plus tôt à la même époque, soit 21 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,11 dollars, dépassant de 6 cents le consensus.

Snowflake

Snowflake a présenté des résultats meilleurs que prévu. Le spécialiste du service de stockage et d'analyse de données basé sur le cloud a enregistré au troisième trimestre, clos fin octobre, une perte de 214,25 millions de dollars, soit - 65 cents par action, contre respectivement une perte de 200,94 millions de dollars, soit -63 cents par action, un an auparavant. En données ajustées, le groupe a généré un bénéfice par action de 25 cents, bien supérieur au consensus de 16 cents.

Victoria's Secret

Victoria's Secret a enregistré une perte nette de 71 millions de dollars, ou 0,92 dollar par action au titre de son troisième trimestre 2023. Ce résultat se compare à un bénéfice net de 24 millions de dollars, soit 0,29 dollar par action au troisième trimestre de 2022. La chaîne de magasins affiche aussi une perte d'exploitation à 67 millions de dollars, comparé à un bénéfice d'exploitation de 43 millions de dollars au troisième trimestre de 2022. Ses ventes sont en baisse de 4% à 1,265 milliard de dollars.