Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Jeudi 30 juin 2022

(AOF) - Constellation Brands

Constellation Brands a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes mais a abaissé ses prévisions annuelles. Le groupe spécialisé dans l'alcool a réalisé au premier trimestre de son exercice fiscal un bénéfice net de 2,9 dollars par action, hors son activité de cannabis, Canopy Growth. Le chiffre d'affaires a grimpé de 17% à 2,36 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est terminé en mai. Le consensus tablait sur un bénéfice par action de 2,52 dollars pour un chiffre d'affaires de 2,17 milliards de dollars.

Pfizer/BioNTech

Pfizer et BioNTech ont remporté auprès du gouvernement américain un nouveau contrat de fourniture du vaccin Covid-19 pour un montant de 3,2 milliards de dollars. Ce nouvel accord porte sur la fourniture de 105 millions de doses pouvant inclure les versions adaptées aux variants les plus préoccupants parmi lesquels la version Omicron-spécifique qui a récemment révélé des résultats concluants en phase 3, et qui fait actuellement l'objet d'une évaluation par la FDA pour une AMM.

Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance a dévoilé des profits plus élevés que prévu. La chaîne de pharmacies a enregistré au titre de son troisième trimestre, clos fin mai, un bénéfice net de 289 millions de dollars, ou 33 cents par action, contre 1,197 milliard, ou 1,38 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 96 cents, dépassant le consensus Refinitiv qui le donnait à 92 cents.

Xerox

Le spécialiste de l'impression Xerox a annoncé le décès inattendu de John Visentin, vice-président et directeur général en raison des complications d'une maladie. Steve Bandrowczak, président et directeur des opérations (COO) de la société depuis 2018, occupera le poste de directeur général par intérim.

Le CES du Moyen-Orient

Encore assez méconnu par rapport au Consumer Electronics Show (CES), le Gitex (Gulf Information Technology Exhibition) de Dubaï existe pourtant depuis 1981 et attire environ 100.000 visiteurs par an. Même s'il souhaite concurrencer le CES de Las Vegas, et que la région est un marché très technophile, le Gitex demeure, malgré son internationalisation, encore un hub régional pour la technologie. Le CES permet de couvrir à la fois les Etats-Unis, l'Amérique du Nord et l'Europe, alors que le Gitex recouvre plutôt le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud. En 2021 cet événement avait lieu en même temps que l'Exposition universelle de Dubaï. La France a été le second pays le plus représenté, derrière l'Italie.