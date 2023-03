Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street- Jeudi 23 mars 2023

(AOF) - Boeing

Boeing et Japan Airlines (JAL) ont finalisé une commande de 21 jets 737-8 super-efficients. L'appareil permettra à la compagnie aérienne japonaise de renforcer son réseau national et régional alors que le trafic passagers continue de revenir aux niveaux d'avant la pandémie. Japan Airlines va utiliser ces avions dans sa flotte à partir de 2026. Le 737 MAX offrira à JAL une plus grande autonomie et un meilleur rendement énergétique, réduisant la consommation de carburant et les émissions de carbone de 15% par rapport aux avions que la compagnie aérienne est en train de remplacer.

Coinbase

Coinbase, dont le titre reculait de 10,5% en avant-Bourse, risque d'être poursuivi par la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de Wall Street, qui a identifié des violations potentielles de la législation sur les valeurs mobilières, a annoncé la plate-forme de cryptomonnaies. "Nous avons demandé à la SEC des règles cryptos raisonnables pour les Américains. Nous avons reçu des menaces légales à la place", titrait Coinbase dans son communiqué d'hier.

Regeneron

Regeneron est attendu en forte hausse après avoir annoncé que le Dupixent, développé avec Sanofi, pourrait devenir le premier médicament biologique contre la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Sanofi souligne dans son communiqué que cette maladie est la troisième grande cause de décès dans le monde et qu'aucun nouveau traitement n'a été approuvé depuis plus de dix ans. "Dupixent a le potentiel d'un blockbuster pour la BPCO " affirme Jefferies, soulignant que la BPCO est une indication difficile, aucun produit biologique n'ayant encore démontré son efficacité.