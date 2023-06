Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Jeudi 22 juin 2023

(AOF) - Accenture

Accenture a présenté des prévisions trimestrielles décevantes. Au troisième trimestre, clos fin mai, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net, part du groupe, de 2 milliards de dollars, soit 3,15 dollars par action, à comparer avec 1,79 milliard de dollars, soit 2,79 dollars par action, un an plus tôt. Il est ressorti à 3,19 dollars en données ajustées alors que le marché anticipait 3,01 dollars par action.

GE Aerospace

GE Aerospace signe un protocole d'accord avec Hindustan Aeronautics Limited pour la production de moteurs d'avions de chasse pour l'armée de l'air indienne. L’accord comprend la production conjointe potentielle des moteurs F414 de GE Aerospace en Inde. GE Aerospace continue de travailler avec le gouvernement des États-Unis pour obtenir l’autorisation d’exportation nécessaire. Cet effort s’inscrit dans le cadre du programme d’avions de combat légers Mk2 de l’Indian Air Force.

Spirit AeroSystems

Spirit AeroSystems est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après l'appel à la grève lancé par ses salariés (représentés par les organisations Association internationale des machinistes, IAM, et Aerospace Workers. Cette grève intervient après le rejet d'une proposition salariale de la direction du fabricant de pièces pour l'aéronautique à l'usine de Wichita, Kansas. Dès ce 22 juin, tous les employés représentés par l'IAM ne doivent pas se présenter au travail, mais seront payés pour leurs heures de travail normales.

Tesla

Tesla est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir perdu plus de 5% lors de la séance d’hier. De source de marché, Dan Levy, analyste chez Barclays, a abaissé sa recommandation sur le titre de Surpondérer à Pondération en ligne. Selon lui, le récent rallye de Tesla ignorait les questions à court terme concernant les fondamentaux du titre. Levy estime notamment que l'IA est une opportunité "à long terme" pour Tesla, et non un élément capable d’augmenter actuellement sa valorisation. Tesla a plus que doublé sa valorisation depuis 6 mois.