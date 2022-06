Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Jeudi 2 juin 2022

(AOF) - Amazon

Amazon fermera sa boutique d'ebooks en Chine l'année prochaine, se retirant ainsi d'une activité où elle n'a pas réussi à concurrencer ses rivaux locaux. Elle est également confrontée à la censure de Pékin.

GameStop

Le distributeur de jeux vidéo, GameStop, a présenté des comptes plus dégradés que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, il a essuyé une perte nette de 157,9 millions de dollars contre - 66,8 millions de dollars, un an auparavant. La perte par action est ressortie à 1,94 dollar. En données ajustées, elle est ressortie à 2,08 dollars, alors que le consensus Bloomberg visait une perte par action de 1,16 dollar. Les revenus ont atteint 1,378 milliard de dollars contre 1,277 milliard de dollars, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à 1,33 milliard.

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise a présenté des résultats décevants et réduit ses objectifs annuels en raison de sa sortie du marché russe et de problèmes d'approvisionnement. Au deuxième trimestre, clos fin avril, le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a généré un bénéfice net de 250 millions de dollars, soit 19 cents par action, contre un bénéfice net de 259 millions de dollars ou 19 cent par action un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 44 cents, soit 1 cent de moins que le consensus.

Meta

Meta, la société mère de Facebook, a annoncé le départ de Sheryl Sandberg, Directrice opérationnelle (COO) du groupe depuis 14 ans. Javier Olivan sera le nouveau COO, mais ses fonctions ne seront pas aussi étendues que celle de Sheryl Sandberg, qui restera au Conseil d'administration. " C'est la fin d'une époque ", a déclaré le créateur de Facebook.

Regeneron

Sanofi restructure sa collaboration en immuno-oncologie avec Regeneron Pharmaceuticals. Aux termes du nouvel accord de collaboration et de licence, modifié et mis à jour, Regeneron obtiendra les droits de licence exclusifs sur Libtayo (cemiplimab). Sanofi recevra un paiement initial de 900 millions de dollars et des redevances de 11 % sur les ventes nettes mondiales de Libtayo.