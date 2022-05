Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Jeudi 12 mai 2022

(AOF) - Beyond Meat

Beyond Meat a dévoilé des résultats trimestriels décevants. Sur la période de trois mois close fin mars,le groupe agroalimentaire vegan a accusé une perte nette de 100,5 millions de dollars, ou 1,58 dollar par action, contre une perte de 27,3 millions, ou 43 cents par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a progressé d'1% à 109,5 millions. Les analystes tablaient sur une perte de 97 cents et sur un chiffre d'affaires de 112,4 millions. Le titre devrait reculer à l'ouverture pour coter sans doute sous son prix d'introduction en Bourse, il y a trois ans, de 25 dollars.

Disney

Walt Disney a publié un bénéfice de 470 millions de dollars au second trimestre de son exercice fiscal 2022, soit 26 cents par action, en baisse de 48% sur un an. En données ajustées, le bénéfice atteint 1,08 dollar par action, en hausse de 37%, mais loin du consensus FactSet (1,19 dollar par action). Le chiffre d'affaires a lui aussi déçu les attentes, malgré une progression de 23% à 19,25 milliards de dollars, les analystes le voyant plutôt à 20,05 milliards.

Twitter

Elon Musk serait dans le viseur du gendarme boursier américain. Selon les informations rapportées par le Wall Street Journal, la SEC enquêterait sur la divulgation tardive par l’excentrique milliardaire de sa prise de participation de plus de 5% au capital de Twitter le mois dernier. Cela lui aurait permis d’acheter plus de titres par la suite sans alerter les autres actionnaires et de masquer ses intentions de racheter le réseau social de microblogging.