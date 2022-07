Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Vendredi 22 juillet 2022

(AOF) - Abeo

Abeo a réalisé un chiffre d'affaires au premier trimestre 2022/23 qui s'établit à 56 millions d'euros, en progression de 27,4%, incluant l'intégration des dernières acquisitions, Eurogym et BigAirBag (contribution de 1,5% sur le trimestre). Malgré une activité en Asie toujours impactée par la pandémie, l'évolution organique sur la période reste très soutenue à 23,1%, bénéficiant d'une forte croissance des trois divisions et d'une reprise confirmée aux États-Unis dans le Sport et le Sportainment. La période bénéficie d'un effet de change favorable de 2,9% (appréciation du dollar).

Aubay

Aubay a réalisé au deuxième trimestre, un chiffre d'affaires de 128,9 millions d'euros en croissance à périmètre constant de 10,1%. Le taux de productivité des consultants s'est établi à 95,2% contre 93,8% un an plus tôt. Le recrutement net s'est accéléré au cours du deuxième trimestre, ce qui porte les effectifs à 7 442 collaborateurs à comparer à 6 888 personnes au 30 juin 2021. Aidé par un effet calendaire favorable ainsi que des indicateurs qui sont tous au vert, la marge opérationnelle d'activité semestrielle devrait se situer autour de 10%, au-dessus de celle du premier semestre 2021.

GL Events

GL Events, poids lourd de l'événementiel, enregistre un résultat net à 16,8 millions d'euros au premier semestre, contre une perte de 27,7 millions d'euros à fin juin 2021. Le chiffre d'affaires de 524,7 millions d'euros est en hausse de 150 % par rapport au premier semestre 2021. Une performance qui illustre la reprise dynamique de l'activité sur l'ensemble des zones géographiques où le groupe est présent à l'exception de la Chine. L'Ebitda s'établit à 63,9 millions d'euros (-2,4 millions d'euros à fin juin 2021) avec une marge d'Ebitda de 12,2 (-1,2% à fin juin 2021).

Gecina

Dans ce contexte de bonnes performances opérationnelles au premier semestre et en dépit d'une remontée des taux d'intérêts plus rapide qu'attendu, l'objectif de résultat récurrent net par action pour l'année 2022 de Gecina a été revu à la hausse à 5,55 euros, soit une hausse de 7% hors effets des cessions par rapport à 2021 (et +4,3% en les incluant). Il était auparavant anticipé à 5,50 euros, en hausse de 3,3% sur la base 2021 publiée.

GTT

GTT a reçu, fin juin, une commande, de la part de son partenaire le chantier naval coréen Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de quatorze nouveaux méthaniers, dont douze pour le compte d'un armateur américain et deux pour le compte d'un armateur asiatique. GTT réalisera le design des cuves de ces quatorze méthaniers qui offriront chacun une capacité de cargaison de 174 000 mètres cubes et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT. La livraison des navires est prévue entre le quatrième trimestre 2024 et le troisième trimestre 2026.

LDLC

Le groupe LDLC, distributeur spécialisé dans le matériel informatique et les produits high-tech, a publié un chiffre d'affaires consolidé de 126,3 millions d'euros au premier trimestre 2022/2023, en repli de 22,8% par rapport à la même période l’an passé. Toutefois, par rapport au trimestre comparable pré-Covid (premier trimestre 2019-2020, à périmètre comparable, hors Top Achat), le niveau d'activité trimestrielle est en croissance de 10%.

LVMH

Le groupe familial Arnault, qui contrôle LVMH, envisage une réorganisation destinée à assurer la pérennisation du contrôle familial, selon un document déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers. Elle consisterait en la transformation de la société Agache SE, aujourd'hui constituée sous la forme de société européenne, en une société en commandite par actions, Agache SCA, à l'issue de laquelle son capital social, aujourd'hui intégralement détenu par le groupe familial Arnault, demeurera intégralement détenu par ce dernier en qualité d'associé commanditaire.

Oeneo

Oeneo a poursuivi sa dynamique de croissance sur le début d'exercice 2022-2023 en enregistrant au premier trimestre un chiffre d'affaires de 88,3 millions d'euros, en hausse de 14,5% (+13,9% à taux de change constant).

TotalEnergies

TotalEnergies a annoncé " un programme massif de réduction des prix des carburants dans toutes ses stations-service en France jusqu'à la fin de l'année ". Du 1er septembre au 1er novembre, le groupe pétrolier baissera le prix des carburants pétroliers vendus en stations de 20 centimes par litre par rapport aux prix formés sur les cotations des marchés internationaux, puis de 10 centimes par litre du 1er novembre au 31 décembre.

Ubisoft

Le net bookings du premier trimestre 2022-23 d'Ubisoft s'élève à 293,3 millions d'euros, en baisse de 10% (14,2% à taux de change constants). L'équivalent du chiffre d'affaires ajusté, qui sert de référence dans le secteur des jeux vidéo, est supérieur à l'objectif d'environ 280 millions d'euros. Les performances sont supérieures aux attentes pour les marques Assassin's Creed et Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Ubisoft a annoncé le décalage d'Avatar : Frontier of Pandora en 2023-24.