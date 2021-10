Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Vendredi 15 octobre 2021

(AOF) - ADP

Le trafic total du Groupe ADP est en hausse de 8,7 millions de passagers sur le mois de septembre 2021 par rapport à septembre 2020, avec 18 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 56,9 % du niveau du trafic groupe du mois de septembre 2019. Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de 2,3 millions de passagers sur un an, avec 4,7 millions de passagers accueillis, et représente 50,1% du trafic de septembre 2019.

Exel Industries

Lors de sa réunion du 28 septembre 2021, le Conseil d'Administration du groupe Exel Industries a validé l'élargissement de la composition de son Conseil d'administration. Dans le cadre de son ambition d'atteindre la neutralité carbone et d'améliorer la digitalisation de ses process et de la relation clients, le Conseil a donc souhaité intégrer deux nouvelles administratrices, Ella Etienne-Denoy et Sonia Trocme-Le Page.

FDJ

La bonne dynamique s'est poursuivie pour La Française des Jeux (FDJ) lors du troisième trimestre 2021. L'opérateur de jeux d'argent et de paris sportifs en ligne a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 529 millions d'euros (+5,1 % sur un an) et des mises de 4,5 milliards d'euros (+3,6 % sur un an). Le chiffre d'affaires a progressé sur toutes les activités du groupe.

Gaussin

Gaussin a annoncé une nouvelle commande de Bolloré Ports pour 2 tracteurs portuaires électriques APM 75T HE, 4 Powerpack HE et une station multi-charge 6X4 pour le terminal portuaire de Freetown en Sierra Leone (Afrique de l'Ouest). Il s'agit de la troisième commande de Bolloré Ports, qui confirme le succès du partenariat entre les deux groupes. " Cette nouvelle commande s'inscrit pleinement dans la stratégie de Bolloré Ports de décarboner progressivement le transport de conteneurs et de véhicules roulants dans ses 18 terminaux portuaires ", a expliqué Gaussin.

Lucibel

Le spécialiste des luminaires et systèmes d'éclairage à base de LED publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.

Manutan

Durant l’exercice 2020-2021, le chiffre d’affaires du Groupe Manutan s’établit à 819,9 millions d’euros contre 779,7 millions d’euros lors de l’exercice précédent, soit une hausse de +5,2% (+4,7% à change et jours constants, avec un effet de change de +0,1% et un effet jours de +0,3%, pas d’effet périmètre). Au quatrième trimestre, la croissance a été de 3%, pour un chiffre d’affaires qui s’établit donc à 225,7 millions d’euros. Toutes les zones de la division Entreprises sont en croissance au quatrième trimestre ; l’activité de la division Collectivités est en revanche en léger recul (-2,3%).

Vetoquinol

Le chiffre d’affaires au troisième trimestre 2021 de Vetoquinol s’établit à 132 millions d'euros, en hausse de 14,3 % à changes constants. Tous les territoires affichent des croissances à changes constant soutenues de +16,8 %, +15,7 % et +5,2 % respectivement pour l’Europe, les Amériques et l’Asie/Pacifique. L’activité des produits Essentiels s’élève à 75 millions d'euros (+26 % à changes constants) portée par une forte croissance organique et le développement des gammes anti parasitaires Drontal et Profender acquises en août 2020.

Wallix

Wallix a enregistré au premier semestre une perte nette, part du groupe, de 2,7 millions d'euros contre une perte de 5,13 millions d'euros, un a plus tôt. Le résultat d'exploitation du spécialiste de la cybersécurité s'établit à -2,7 millions d'euros, soit une amélioration de 48% par rapport à -5,1 millions d'euros pour la même période de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires est en progression de 28% à 10,3 millions d'euros.